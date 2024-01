AMLO rechaza indultar a Mario Aburto por asesinato de Luis Donaldo Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas, de otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ya que se trata de un asunto de Estado al cual “no le voy a dar carpetazo”.

“Quiero contestar de que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así ”, sostuvo AMLO.

Pide a Colosio Riojas que aporte más información si la tiene

Aclaró que no tiene como propósito utilizar el asesinato del candidato presidencial del PRI con fines políticos, y pidió a Colosio Riojas si tiene otra información diferente a la que investiga la Fiscalía General de la República (FGR), que la aporte a la indagatoria.

“Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero si es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”, subrayó.

Mario Aburto, principal señalado en caso Colosio. Cuartoscuro

En conferencia de prensa, el mandatario refirió que es la primera vez que le hacen una petición de indulto a un presidente de la República, “puede ser que no esté yo enterado, pero es la primera vez que veo que la Fiscalía, no sé si hace seis años la PGR hizo lo mismo o hace 12, según yo, no”.

Ningún crimen debe quedar impune, insiste

Consideró que ningún crimen de Estado debe quedar impune, y menos cuando se trata de un caso como el de Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, “porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país. Se trata de un dirigente, es un candidato a la Presidencia de la República”.

Recordó que ningún crimen se debe de permitir, pero este de Luis Donaldo Colosio es un asunto de Estado. “Por lo general las máximas en el argot del poder, es que los crímenes de Estado nunca se aclaran. Entonces, no debemos nosotros decir ya vamos a darle vuelta a la hoja”, insistió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM