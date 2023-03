AMLO rechaza persecución política contra Felipe Calderón; “ya hubiéramos presentado denuncia”, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya una persecución en contra de Felipe Calderón Hinojosa, como denunció el propio expresidente en una entrevista realizada en España, en la que también expresó tener “muchas dudas” sobre el veredicto de culpabilidad otorgado a Genaro García Luna.

"Si hubiese persecución ya hubiéramos presentado una denuncia contra el expresidente", aseveró López Obrador.

Explicó que su administración no ha presentado esa denuncia porque una consulta popular realizada en 2021 no resultó vinculante para que el Gobierno federal tomara estas acciones, pues no alcanzó el grado de participación requerido.

El Presidente reiteró que no está buscando “perseguir a nadie”, sino sólo evitar que se repitan situaciones de excesos y corrupción.

"No estoy pensando en perseguir a nadie, sólo busco que no se repitan los excesos y los abusos, que no siga imperando la corrupción. Sí hay molestias, pero imagínense lo que hemos podido ahorrar por no permitir la corrupción: billones de pesos; hemos podido financiar el desarrollo sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sólo aplicando la fórmula de cero corrupción, cero impunidad", dijo el mandatario

Por eso la importancia de que Genaro García Luna rinda declaración, para que dé a conocer la relación que mantuvo con autoridades de Estados Unidos. También ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta de sus nexos con el narcotráfico y a quien le rendía cuentas en México? Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

