AMLO rechaza petición de Gobierno de Nuevo León de retirar refinería de Cadereyta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la propuesta del gobernador de Nuevo León, Samuel García y de Movimiento Ciudadano para sacar la refinería de Pemex en Cadereyta porque envenena el aire que respiran los habitantes de la zona, lo cual calificó como un acto con fines politiqueros.

“Hay un hecho, la contaminación en Monterrey, en la zona conurbada que tiene que ver con la presencia de muchas empresas. He estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta, se han hecho estudios, se puede probar (…) que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas”, afirmó AMLO en la conferencia mañanera.

Samuel García y el precandidato de MC a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, promueven el retiro de la refinería, por lo que a través de los diputados federales de ese partido presentaron una solicitud para realizar la consulta popular, a fin de que los ciudadanos decidan si están a favor de que continué ahí o no.

“No creo que sea el momento más adecuado porque estamos en temporada electoral y entonces todo se usa con propósitos políticos, electorales o politiqueros. De modo que es un asunto que hay que atenderlo, pero esperar a que se asienten las cosas, ya son cuatro meses los que faltan, menos, 3 meses y como 20 días, y ya”, aseveró.

AMLO destacó que es importante que se informe y aclare a los ciudadanos en Nuevo León, que la refinería no causa daños al medio ambiente.

“Pienso que poco a poco se tienen que ir aplicando las normas, que no haya violaciones, que no haya privilegios para ciertas empresas y que no haya corrupción, para que se cuide la salud de la gente en general”, sostuvo AMLO.

El tabasqueño insistió en que son tiempos de elecciones, por ello hacen este tipo de propuestas, “mucha demagogia, los candidatos ahí ofreciendo que van a hacer un puente aunque no exista el río”.

