AMLO rechaza reunirse con Milei en su visita a México

Al calificar como normal que Javier Milei venga a México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con su homólogo de Argentina porque no comparte su forma de ser y de pensar.

"En nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema", aseguró el Presidente.

En la conferencia mañanera, AMLO fue cuestionado sobre si lo recibiría en Palacio Nacional, a lo que respondió: "No, porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser; sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo de México y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y muy respetuoso".

Informó que hasta ahora la Cancillería de la República de Argentina no ha solicitado, de manera oficial, una reunión con Milei, aunque, de entrada la descartó.

Expuso que no hay ningún problema en que Javier Milei pueda venir a nuestro país, ya que cuando ha viajado a Estados Unidos “solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se la ha negado a nadie; a nosotros sí cuando fuimos a buscar a Evo, se nos negó el uso del espacio aéreo en Perú, en Ecuador".

Milei visitará la Ciudad de México el 24 de agosto para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

En ese sentido, López Obrador recordó que "ya ha venido aquí, se han reunido fuerzas conservadoras de distintos países del mundo y no ha pasado absolutamente nada".

