AMLO rechaza riesgo de intervención del crimen organizado en elecciones

Ante la advertencia de Citibanamex de un riesgo alto de intervención del crimen organizado en las próximas elecciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no hay nada que temer ni hay problema de ello, pues el país está en paz y existe gobernabilidad.

“No hay ningún riesgo, el país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad; estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el 1 de marzo y todo muy bien”, señaló AMLO en la conferencia de prensa matutina.

AMLO dijo que la muestra de que las próximas elecciones no corren peligro es que los grupos políticos y líderes se pueden expresar sin problemas, debido a que en su administración no existe la censura ni la represión.

“No vemos nosotros el que se desate la violencia política, electoral, va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios, tenemos 20 por ciento menos de homicidios y seguimos trabajando, no hay ningún problema”, ratificó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 14 de febrero de 2024. https://t.co/1kVyHLDKf3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 14, 2024

Sobre la supuesta presencia del narco en las elecciones, AMLO refirió que “ya no está Calderón ni García Luna, ya, qué más puedo decir. O sea, antes había una asociación delictuosa, llegó a existir lamentablemente un narcoestado, eso ya no existe en el país, no existe esa asociación”.

AMLO aseguró que no establece relaciones de complicidad con nadie, por lo que no hay nada que temer, a pesar de que están queriendo que se enrarezca el ambiente político-electoral previo a los comicios de junio.

El grupo financiero Citibanamex calificó como alto el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones presidenciales y locales en México, que se llevarán a cabo en junio.

“Un elemento de ese tipo de operación es la violencia política con la que el crimen interviene cada vez más en la competencia por cargos de elección popular, para intimidar o incluso eliminar a quienes amenazan sus intereses desde el ámbito de la autoridad civil”, argumentó.

A través del reporte sobre el Índice Global del Crimen Organizado, Citibanamex indicó que también ha habido pronunciamientos del Tribunal Electoral y organismos internacionales sobre los riesgos que significa la política electoral en el país.

“Las organizaciones de narcotraficantes lograron ejercer una influencia notable en el proceso democrático de México, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección y/o reelección de aliados políticos claves, incluido el asesinato de políticos percibidos, como amenazas”, añadió.

