AMLO rechaza suspensión de concierto de Francisco Céspedes, pese a desear su muerte

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se haya suspendido un concierto del cantante cubano Francisco Céspedes en San Miguel de Allende, Guanajuato, a causa de los comentarios negativos que le dirigió al mandatario, sobre lo cual éste dijo que el músico no debe ser hostigado ni discriminado.

Al abordar el tema durante la conferencia mañanera, el primer mandatario dejó en claro que en nuestro país hay libertad de expresión y no debe existir algún tipo de represalia.

leer más AMLO niega sentirse agraviado por video de Francisco Céspedes; pide respetar su punto de vista

“No debe haber censura, en el caso me refiero al cantante (Francisco Céspedes) porque en un municipio de Guanajuato le suspendieron un contrato, le argumentaron que me había insultado, y por eso le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo quiero dejar de manifiesto”, aclaró.

López Obrador recordó que ahora insultan al presidente y no se persigue a nadie, y que hasta extranjeros como Céspedes, quien debe gozar de todos sus derechos en México.

“No debe de ser hostigado ni discriminado, eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático, debemos de garantizar la libertad plena y no nos afecta”, subrayó AMLO.

