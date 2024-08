AMLO rechaza suspensión de pagos a paristas del PJF; son libres de manifestarse, señala

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció en contra de que les descuenten sus salarios a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro desde el lunes, ya que tienen garantizada su libertad de manifestación; sin embargo, pidió una autocrítica y no caer en la autocomplacencia ni se dejen manipular.

Cuestionado sobre un posible documento de la Secretaría de Hacienda donde se establece suspender pagos de sus salarios a los paristas del Poder Judicial, AMLO rechazó esas medidas y dijo que si es necesario se tiene que corregir.

"Si es necesario lo corregimos, no, no, no (las suspensiones de pago). Es que también los servidores públicos tienen que actuar así por su responsabilidad, pero en este caso la libertad debe estar por delante", afirmó AMLO en la conferencia de prensa matutina.

AMLO aprovechó para hacer un llamado a los manifestantes a que recapaciten, o sea, que entren en razón, no se dejen manipular, y si perciben que hay una afectación a sus intereses, que presenten sus argumentos de por qué están en contra de la reforma judicial.

"Yo estoy a favor de los trabajadores que se manifiesten libremente, nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caigan en la autocomplacencia y no se dejen manipular. No hay nada, nada en la iniciativa de reforma que les afecte, entonces, de todas formas tienen todo el derecho de manifestarse", subrayó AMLO.

AMLO indicó que el tema de las sanciones lo tiene que atender el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), porque "saben ellos que no pueden dejar de prestar el servicio, pero este es un país de libertades plenas, no hay represión", insistió.

AMLO informó que ayer hubo una reunión del Gobierno federal con el CJF a cargo de la ministra Norma Piña sobre este tema de los paros, sin embargo, no hubo solución.

En el Consejo de la Judicatura "la presidenta es la señora Piña, por eso hace falta también la reforma, porque imagínense que el órgano encargado de la fiscalización y el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros, es dominado por la Corte, o sea no es un órgano independiente", expuso.

AMLO ratificó, por ello, la necesidad de la reforma judicial donde los ciudadanos podrán elegir también a los miembros del Tribunal fiscalizador. "Díganme si saben de casos donde se haya sancionado a un juez, a un magistrado, a un ministro, quizá uno, dos, tres en los últimos 30 años", añadió.

Sobre la postura de las empresas que bajaron la calificación a México por la reforma judicial, AMLO emplazó a los mexicanos a no creerles no hacer caso a ello porque es "pura politiquería", y sólo buscan engañar con sus posicionamientos.

