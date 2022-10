AMLO reclama que no se respeta el precio de la canasta básica acordado en PACIC

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Procurador Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield, que ponga atención en torno a las tiendas departamentales que firmaron el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), porque no están cumpliendo que la canasta de 24 productos básicos se mantenga en un precio de mil 39 pesos, como se había prometido.

“ Yo les creo que van a cumplir, pero se están pasando, no han cumplido con el compromiso de que no cueste más de mil 39 pesos, es que hay burocracia hasta en Palacio, otra parte que consiste en darles autorización para importar sin tanto trámite y que ellos se hagan responsable de importar alimentos y si hay uno que cause daño ellos serán responsables”, reiteró el mandatario.

Señaló que este asunto es parecido al bloqueo que enfrentaron para conseguir que las medicamentos se adquirieran en el exterior. El Presidente denunció que incluso era imposible conseguirlas a un mejor precio por esta colusión.

“Y lo estoy tratando abiertamente, cómo cuando no querían que las compramos en el extranjero había 10 empresas que vendían 100 mil millones de pesos y hasta adulteradas puro influyentismo, nos costó poder comprar las medicinas en el exterior para conseguirlas de calidad más baratas que aquí”, acusó López Obrador.

Señaló que esta apertura para la importación de cárnicos, incluido res, cerdo y pollo, representa una oportunidad para romper con los grupos que concentran la venta de estos alimentos, aunque dijo que está a favor de apoyar a la industria nacional, cuestionó que se le pongan trabas a la importación de alimentos.

“Si se cierra el mercado se protege a ciertos productores fuertes y yo estoy a favor de la producción nacional, pero lo que más importa es que no haya carestía , que se puedan comprar proteínas baratas, ¿por qué no abrir el mercado?, es decir, somos neoliberales o no lo somos, o somos neoliberales solo en los bueyes del compadre”, cuestionó el mandatario.

FBPT