AMLO reclama al TEPJF por quitar tres diputaciones a Morena; magistrados son "facciosos"

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra de los magistrados del Tribunal Electoral Federal, a quienes calificó como "facciosos" tras quitar tres diputados federales a Morena, el pasado fin de semana, para beneficiar a la partidocracia.

En tono molesto, AMLO lamentó que los miembros de los órganos electorales del INE y el TEPJF no estén a la altura de las circunstancias, por lo cual reiteró que promoverá una iniciativa de reforma para cambiar a todos los que integran esas instituciones.

" Está muy mal tanto el INE como el Tribunal , se plantearía cambio completo de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

"Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país", sostuvo durante la conferencia de prensa mañanera.

AMLO: el Tribunal está al servicio de la partidocracia

Lamentó que el Tribunal esté al servicio de la partidocracia de los que pusieron a los magistrados, "más con todo su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla", afirmó.

El titular del Ejecutivo federal dijo que cuando se generó la polémica en el Tribunal Electoral se conoció que ahí no puede intervenir los ministros de la Suprema Corte, y tampoco el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Los partidos crearon este 'Frankenstein', al margen de sus intereses. Son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí, entonces hay que cambiar subrayó.

Más adelante, advirtió que en el espacio de la mañanera se dará a conocer a quienes se oponen a la reforma electoral. "Ahora, por ejemplo, resulta que ya no quieren que se aplique la revocación del mandato.

"Los demócratas no querían la consulta, estaban diciendo que en la revocación del mandato me iban a destituir, pero ahora ya cambiaron, dicen que ¿para qué?, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años, y que los que me eligieron en el caso de que se decidiera que yo me fuera iban a ser afectados sus derechos, no, no, no", expuso.

AMLO cuestionó el que se tenga miedo al pueblo preguntar si continúa o no al frente de la Presidencia de la República, pues "si la gente decide que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, que voy a ser reelegido y me voy a seguir".

Incluso, destacó la foto que publicó el periodista Joaquín López-Dóriga que "ya estoy chocheando. Cómo voy a estar pensando en la reelección, primero mis principios, mis ideales, no soy como ellos", agregó.

López Obrador aceptó que ya tiene edad, pues de todos los presidentes es el que ha gobernado este país con más años, "pero todavía tengo mucha fuerza para terminar, además me alimento, me nutro con el apoyo de la gente, además de lo que veo que se está haciendo en beneficio del pueblo, eso me da fortaleza", dijo.