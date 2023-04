AMLO: en reclamos por tragedia no se consideran los antecedentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mirar al pasado para intentar atenuar los señalamientos en contra de su Gobierno por la tragedia en Ciudad Juárez, al criticar que las quejas por el manejo de la crisis migratoria se centren en su administración y se dejen de lado los antecedentes de abusos que se cometieron en otras administraciones.

“Todos ustedes dan como hecho de que este es un fenómeno reciente, que surgió de la nada, como si no hubiese antecedentes. No estoy, desde luego, justificándonos o tratando de justificarnos, nada más decirles de que en el gobierno del licenciado (Enrique) Peña Nieto, del gobierno de (Felipe) Calderón, sí, los secuestraban, pero además, asesinaban; o sea, fusilaban a migrantes, nada más que eso”, reclamó a los reporteros presentes en su conferencia de prensa.

Reconoció que el incendio en el centro de retención migratoria de Ciudad Juárez es el hecho más doloroso de su administración, pero no representa la constante de su Gobierno.

“De todo, de todo el tiempo que llevamos, lamentablemente esta desgracia es la que más nos ha dolido, esta desgracia; e independientemente de que nada humano nos es ajeno, pues también nos afecta porque, como son tiempos de zopilotes, toda la prensa, ¿no?, que manipula, vendida y alquilada, se dedica a culparnos. Sin embargo, estamos haciendo cosas como nunca se habían hecho en favor de migrantes”, manifestó el mandatario.

Subrayó que el asedio de las bandas del crimen organizado en contra de los migrantes no es un fenómeno exclusivo de la zona de San Luis Potosí, sino que se presenta en estados como Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, entre otros, que representan un alto riesgo para quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Es que no es nada más San Luis Potosí, es en Guanajuato y es en Veracruz y es en Tamaulipas, ¿sí?, y por eso, como estrategia para defender, proteger a migrantes, procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergues en el sur-sureste; sin embargo, ellos vienen ya con un propósito: llegar a Estados Unidos”, dijo.

Aclaró que la presencia de la Guardia Nacional es para proteger, no para detener a los migrantes. También reconoció que los criminales que secuestraron a los migrantes que fueron localizados en Matehuala, San Luis Potosí, “a ellos les estaban pidiendo 60 mil pesos a cada uno para liberarlos”.

El Presidente expuso que, en el caso del incendio en la estancia temporal de Ciudad Juárez, el encargado de las llaves de la celda donde estaban los migrantes no se encontraba en el lugar, lo que impidió el rescate.

“Todo indica que hubo una protesta, les prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. Desde luego, quienes prendieron fuego no estaban pensando de que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, pues, no, era una protesta”, insistió el Presidente.

Ratificó, además, que no habrá cambios en la política migratoria de su Gobierno hasta que concluyan las averiguaciones sobre este hecho, aunque reconoció que sí es un tema que ha estado conversando con el padre Alejandro Solalinde.

“Él, desde antes de este hecho lamentable, de esta tragedia, ya había hablado conmigo; ya una vez aquí se los di a conocer, de que estábamos hablando para la creación de un consejo para atender el problema, el fenómeno migratorio, y estamos hablando de eso cuando se nos presenta este caso triste y lamentable, pero vamos a atenderlo”, señaló López Obrador.