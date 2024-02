AMLO recomienda a su hermano Pío no perder el tiempo en demanda contra Loret

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a su hermano Pío no perder el tiempo en demandas en contra del periodista Carlos Loret de Mola, pues adelantó, desde ahora, que no le va a dar los 200 millones de pesos que pide por reparación del daño tras exhibir un video donde aparece recibiendo un sobre amarillo con dinero.

“La recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso. Forma parte de la misma mafia, es perder el tiempo”, afirmó AMLO al final de la conferencia mañanera.

Antes de abandonar la estación del Tren Maya de Palenque, los reporteros cuestionaron al mandatario federal sobre el conflicto legal entre Pío López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola, quien dijo que cada quien es libre de actuar como lo considere, por lo cual no andaría dando consejos.

“Soy dirigente de un proceso de transformación y estoy enfrentando una mafia y como los conozco bien, ¿qué le van a hacer a Loret de Mola? si es experto, maestro en montajes, ¿para qué se mete?. Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada, ya desde ahora lo puedo adelantar.

#ConferenciaPresidente desde Palenque, Chiapas | Miércoles 28 de febrero de 2024. https://t.co/BBo1Fg4HC8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 28, 2024

“Si no quiso Loret que cambiáramos todos los bienes, me iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar porque me iba a quedar con una mansión que tiene en Valle de Bravo, con lago artificial, además tiene un departamento en Polanco”, declaró AMLO.

AMLO destacó que por la corrupción que hay en el Poder Judicial no presenta ninguna denuncia, y subrayó que “Loret de Mola es de lo periodistas más corruptos de México, hace montajes. Era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial que esta completamente corrompido”.

AMLO comentó a los reporteros que tiene más de seis años de no ver a su hermano Pío López Obrador, sin embargo, señaló “que haga lo que quiera. Mi opinión es que contra esos corruptos no se puede, ni además hacerles el juego porque se sienten perseguidos. Me echa la culpa a mí, qué me va a importar Loret de Mola”.

AMLO resaltó que por sus convicciones no censura a nadie desde su gobierno, hay libertad de expresión.

Por último, AMLO dejó en claro que él solo se hace cargo de su hijo Jesús Ernesto, “y eso porque es menor de edad, nada más. Lo quiero mucho, quiero mucho a mis otros hijos”.

