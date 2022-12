AMLO recomienda no jugar sucio hacia 2024

En política, el que aspira a un cargo y juega sucio se le revierte, por eso deben aprender a autolimitarse, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El que aspira y juega sucio, o actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de bumerang. Entonces, hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo”, señaló, ante las preguntas sobre el proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial.

Aunque evitó expresarse en torno de las bardas y anuncios espectaculares que han aparecido en varias partes del país, y que han provocado incluso reclamos entre los propios morenistas, López Obrador dijo que eso “es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno”.

Señaló que los candidatos deben aprender a respetar y querer al pueblo, que está muy consciente y no tolerará abusos.

“Esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo. Porque a veces se piensa: ‘La gente no se entera o no sabe de esto’. Imagínense cómo está ahora la gente, si es el periodo de mayor politización en la historia de México, los últimos seis, 10 años”, les advirtió.

Rechazó que haya una polarización en el país y reiteró que se trata de la politización ciudadana, que no sólo elige a sus gobernantes, sino que ahora se encuentra atenta a su desempeño.

“Un pueblo muy politizado. Por eso yo digo: ¿hay polarización? No. Hay politización, no nos confundamos; es un pueblo muy consciente. Entonces, al que se quiere pasar de listo no le va bien, porque la gente está ahí viendo”, enfatizó.

Sin embargo, matizó, al afirmar que cualquiera de los tres aspirantes que suenan con más fuerza son ideales para darle continuidad a la transformación.

“Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. Reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional; no sólo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos”, sostuvo López Obrador.

Insistió en que gobernar no es un asunto fácil y para lograrlo no sólo se requiere ser popular, sino tener claridad.

“No es fácil gobernar, no es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario; no. La política es un noble oficio que no sólo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia, y por eso estoy muy contento porque los que están son de verdad de primera. Sería lamentable que iniciara un proceso de transformación y no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio”, abundó.

Por ello, dijo sentirse confiado con los perfiles de aquellos a quienes llama “corcholatas”.

Señaló que donde van a tener problemas para seleccionar a su abanderado es en el “flanco derecho”. Incluso, en tono sarcástico dijo que ojalá no haya “dedazo”.