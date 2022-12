“Eviten caer en excesos”, pide AMLO a “corcholatas” en impulso a candidaturas

En medio de la polémica por la instalación de anuncios espectaculares en favor de la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus “corcholatas” evitar “caer en excesos” , si bien evitó profundizar en el tema y, en su lugar, dijo que todos los aspirantes a la candidatura son “de primera”.

El mandatario federal refirió que el asunto de la campaña por la presidencia “es un asunto del movimiento, de los partidos; lo ideal sería que todos tengan la misma oportunidad”.

A propósito, señaló que, en su opinión, todos los candidatos de Morena que se han perfilado a contender por la Presidencia de la República en 2024 son “de primera. No tengo preferencia por ninguno . Reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No sólo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo”, comentó.

Sin embargo, remarcó que, quien sea que resulte candidato presidencial, deberá ser alguien que sepa “autolimitarse y respetar al pueblo”.

Al respecto, insistió en que gobernar “no es un asunto fácil” y que, para lograrlo, no sólo se requiere ser popular, sino tener claridad en un proyecto.

"Y repito: no es fácil gobernar, no es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario [gobierne]; no, la política es un noble oficio que no sólo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia, y por eso estoy muy contento porque los que están son de verdad de primera. Sería lamentable que iniciara un proceso de transformación y no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio", abundó.

Por ello, dijo sentirse confiado con los perfiles de aquellos a quienes llama "corcholatas": "Claudia muy buena; Marcelo muy bueno; Adán muy bueno —¿y Monreal?, le preguntaron—, y todos los demás", expresó.

Señaló que es en la oposición donde tendrán problemas para escoger a su abanderado; incluso, dijo en tono sarcástico que espera no se presente ningún “dedazo” .

"Además son muchos; cómo le van a hacer. Ojalá no haya dedazo de Claudio X González o de los machuchones", manifestó el Presidente.

