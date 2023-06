Ley que retira límites a estados para gasto en publicidad puede llevar a endeudamientos, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que todavía no toma la decisión de firmar el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social para permitir que estados y municipios puedan aprobar sus propios gastos en materia de publicidad, pues señaló que se busca evitar endeudamiento de los gobiernos locales.

“Ahí tengo para firma y que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad y estoy pensando si la firmo... Porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad”, adelantó el mandatario.

Señaló que todavía está en consultas con el secretario de Gobernación y con el de Hacienda para buscar un punto de equilibrio y evitar endeudamientos por parte de los estados.

“Quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, el secretario de Finanzas (sic), porque no es un asunto nuestro, de la federación, me refiero que tenga que ver con el gasto federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos, todo eso lo quiero tomar en cuenta, pero que yo publique una reforma en la que no hay límites en el gasto de publicidad… eso también lleva a al endeudamiento de los gobiernos estatales porque es mucho el dinero que se destina a publicidad, puede pasar de mil millones y cuando hay elecciones hace su agosto, tienen el control de todos los medios”, advirtió López Obrador.

Señaló que en aras de esa soberanía que tienen los estados, es que no busca restringir su derecho a decidir sobre el gasto, pero sí que haya un tope en materia de publicidad.

“No hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores, porque tienen convenio de publicidad con todos, pero ¿cuánto cuesta eso? No digo que desaparezca el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite”, pidió el mandatario.

