AMLO reconoce que habló con cinco ministros de la Corte sobre la GN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que habló con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Elemento de Guardia Nacional. Foto ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

'Dije: ahora sí me voy a meter'

Durante la conferencia de prensa matutina, se refirió al tema, pero no precisó los nombres de con quienes dialogó.

“Dije ‘ahora sí me voy a meter’ y hablo con cinco, con los cuatro que yo propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos, hablo, uno por uno, me costó porque ya venían actuando mal, habían demostrado ser chuecos, (...) para explicarles la importancia que tiene y hablé con los cinco, con dos no pude. Ya se los dejo de tarea a ustedes”, dijo.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo Federal calificó de "hipócritas" a los ministros que no logró convencer, porque primero no le dieron una respuesta negativa.

“No, me dijeron que no ahí, (dijeron) ‘sí, cómo no’, de manera muy hipócrita, pero eran cuatro, nos quedamos con tres”, platicó.

leer más Guardia Nacional y Sedena decomisan droga en camión de piñas

Guardia Nacional, un gran esfuerzo

Consideró que con lo anterior se perdió el propósito para que la Guardia Nacional dependiera del Ejército.

Aseveró que fue un gran esfuerzo conformar la Guardia Nacional, la cual cuenta con 150 elementos formados y realiza vigilancia en todo el territorio nacional

“Han estado cumpliendo con su función”, señaló y dijo que cuenta con una aprobación de la población superior al 70 por ciento.

Por el contrario, López Obrador aseveró que la Policía Federal estaba “echada a perder”, con indisciplina y corrupción, “de ahí salió (Genaro) García Luna”.