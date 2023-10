AMLO reitera apoyo “en todo” a Cuba

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en todo lo que el Gobierno de México pueda apoyar a Cuba lo va a hacer, incluido el petróleo, ante el bloqueo económico que sufre desde hace años por parte de Estados Unidos.

“No genera diferencia (con Estados Unidos), al contrario, en todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, nosotros lo vamos a hacer, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo.

“Y nosotros no podemos darle la espalda a pueblo de Cuba y no le tenemos que pedir permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país independiente, libre y soberano. Si nos dicen ‘véndannos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, afirmó el Jefe del Ejecutivo federal en la conferencia de prensa matutina.

De igual manera desmintió que Estados Unidos, a través de Eximbank, haya cancelado un préstamo al Gobierno de México por 800 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), por regalar petróleo a Cuba.

“No es cierto, no había ningún préstamo, nada, nada, nada, eso lo inventaron”, dijo al resaltar que el movimiento de la 4T es partidario de la fraternidad universal.

“Eso también nos hace diferentes y la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores, no podemos ser iguales”, subrayó el Presidente López Obrador tras declarar que “somos solidarios con todos los pueblos, y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista”.

Recordó que en nuestro país actualmente trabajan especialistas cubanos, a quienes agradeció por su colaboración en las comunidades más alejadas.