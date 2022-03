AMLO reitera que en México no incrementarán precios de combustibles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que en México no incrementarán los precios de los combustibles, a pesar de la crisis provocada por la invasión de Rusia en Ucrania.

Indicó que hoy se reunirá con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como con los gerentes de las seis refinerías, quienes le entregarán sus conclusiones de todo el plan de refinación hasta 2024.

Explicó que es parte de los trabajos para la estrategia de autosuficiencia y para no incrementar el precio de los energéticos.

No van aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania López Obrador

Durante la conferencia matutina recordó que cuando asumió el gobierno sólo operaban dos de las seis refinerías y ahora operan todas al 76 por ciento de su capacidad, por lo que ahora buscan incrementar su productividad.

“Se están modernizando las plantas y se están construyendo dos coquizadoras, que son las que se utilizan para sacarle al combustóleo gasolina y esto no sólo es más rentable, sino menos contaminación, entonces estamos trabajando en eso, cada gerente de las refinerías tiene su programa, se les está apoyando para que no les falten los recursos para la rehabilitación de plantas para que no padezcan de burocracia, se actúe rápido y también que se cuide la seguridad”, comentó.

Por otra parte, el Presidente de la República señaló que este día también se reunirá con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para revisar las obras de conexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Vamos a tener otra reunión, va a estar la Jefa de Gobierno, el gobernador del Estado de México, el secretario de la Defensa, los ingenieros militares, todo lo que significa la construcción de las obras para llegar sin demora al aeropuerto, desde el tren que se va a terminar desde el AIFA hasta Buenavista, la ampliación de la autopista México-Pachuca a ocho carriles que va a estar terminada para el 21 de marzo, y otras vías López Obrador

