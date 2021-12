AMLO reprocha críticas de Santiago Creel sobre revocación de mandato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Santiago Creel de “conservador” y lo acusó de no haberlo defendido en el proceso de desafuero en 2005.

Esto luego de que el ex secretario de Gobernación expresara a través de Twitter su desacuerdo por la demanda penal en contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por el tema de revocación de mandato.

El Presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra Consejeros del INE, la cual no acompañamos.

Abro hilo. — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) December 27, 2021

Al mostrar el tweet en la pantalla del Salón Tesorería, López Obrador destacó que hace 16 años, cuando se le juzgó, nadie dijo nada.

“Ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron, ni modo que Creel que era secretario de Gobernación no se enteró cuando Vicente Fox mandó llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, para darle instrucciones de que me desaforaran”.

