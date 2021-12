Ómicron: "De tormenta a tsunami", la nueva advertencia de la OMS

Con nuevos récords de contagios por Covid-19 en varios países del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que la variante Ómicron causará un tsunami de infecciones.

El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la situación más preocupante es la saturación que se avecina en los hospitales, pues esta alza de casos llevará a los sistemas sanitarios al borde del colapso. Al respecto, puntualizó que las alzas son tanto por casos Ómicron, como por la variante previa, Delta.

Delta y Ómicron son dos amenazas gemelas que hace que los casos alcancen cifras récord

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director de la OMS

Sus declaraciones se dan a sólo unos días de que el director del organismo en Europa, Hans Kluge, advirtiera que Europa se adentraría en una tormenta por esta nueva variante.

Acerca del tema Covid-19: Medidas sanitarias que debes seguir para viajar en Año Nuevo

De acuerdo con estimaciones de la OMS, los próximos días serán complicados, por el alza que se esta viendo, en referencia a regiones como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que están registrando escenario críticos. Tan sólo en las últimas horas autoridades sanitarias británicas confirmaron un nuevo tipo de 183 mil 037 positivos, mientras que el territorio galo rebasó el umbral de los 200 mil en 24 horas, tras reportar 208 mil infecciones este jueves.

Asimismo, sentenció que para contener esta nueva oleada mundial se debe poner atención en las medidas sanitarias no sólo en la vacunación, recordando que por sí sola la estrategia de inoculación no erradicará el virus. Sin embargo, recordó la importancia de esta herramienta, pues quienes no estén inmunizados son los que más riesgo corren, por lo que reiteró el llamado a todos los gobiernos a garantizar un reparto igualitario de las dosis anti-Covid.

LEMM.