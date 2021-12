Modifica EU plan ante Ómicron; GB lo atrasa

Pese al surgimiento de la variante Ómicron, Estados Unidos redujo los planes de confinamiento ante el incremento de contagios, mientras que Gran Bretaña, el territorio más afectado por esta nueva oleada, rechazó nuevamente endurecer restricciones antes de Año Nuevo, como lo hizo previo a la Navidad.

En la primera nación, donde el principal asesor epidemiológico, Anthony Fauci, impulsa evaluar como requisito de viajes internos la vacunación completa anti-Covid, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron acortar el aislamiento en personas asintomáticas de 10 días a sólo la mitad, cinco días, como lo demandaban algunas aerolíneas ante las cancelaciones de vuelos por los positivos recientes entre sus tripulaciones.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, refirió que estos ajustes responden a la continuidad de la vida cotidiana; es decir, evitar afectaciones severas como las que ya se viven en los viajes internacionales con más de 10 mil vuelos interrumpidos en los últimos tres días. Cabe destacar que según el sitio de monitoreo aéreo FlightAware, EU es de los más afectados con casi la mitad de despegues frenados a nivel internacional cuyos destinos principales son tres aeropuertos en su territorio: Seattle, Los Ángeles y Denver.

Además, la autoridad sanitaria consideró que es viable que quienes aún no reciban sus refuerzos Covid también disminuyan el periodo de confinamiento; sin embargo, al ser un mayor riesgo por la protección disminuida, pidió a este grupo mantener el uso de cubrebocas en interiores durante cinco días más, extendiendo las medidas preventivas durante el tiempo que deberían estar encerrados.

Esta medida se registra mientras el gobierno busca cambios para acelerar la protección, pues Fauci reiteró que se requieren incentivos para elevar los niveles de inmunización, pues el país apenas reporta 61 por ciento de población totalmente inoculada, según Our World in Data, sin contar a los que ya tienen su tercera dosis.

Una de estas estrategias es solicitar certificados Covid también en viajes locales, no sólo en los internacionales, pues actualmente sólo se centran en los extranjeros, lo que se relaciona con la transmisión comunitaria de esta variante. Por separado el presidente Joe Biden se comprometió a solucionar a la brevedad la escasez de pruebas Covid, ante el aumento de éstas por temor a estar infectados, en medio de un alza hospitalaria, propia del invierno y las otras variantes de este virus.

En esta ruta para contar con garantías de que no volverán a escenarios críticos, Francia ordenó que al menos tres de los días laborales por semana sean a distancia, limitando los traslados; asimismo, cerró el ocio y ya anticipa un posible nuevo toque de queda. En tanto, el gobierno alemán llamó a reducir las reuniones para evitar riesgos, especialmente entre personas vulnerables, esto pese a superar la meta de 30 millones de fármacos aplicados, lo que representa 70.19 por ciento de habitantes totalmente protegidos, según Our World in Data. Mientras que Israel inició los ensayos de la cuarta dosis anti-Covid.

En contraste, el primer ministro británico, Boris Johnson, aseveró que no hay razón para aplicar nuevas normas sanitarias, sin importar que la región es la más afectada por esta variante con hasta 159 mil 932 infecciones acumuladas por ésta en un mes; con un promedio diario de cinco mil 330. La negativa la justificó con la reciente disminución de casos al pasar de 122 mil en la Navidad a 98 mil, sin especificar qué llevó a esta reducción significativa en plenas fiestas.

CRECE TEMOR EN AL

A la par de estas medidas la variante Ómicron sigue aumentando su presencia en América, pues ayer se sumó otro país del continente en la lista de regiones con presencia de la variante sudafricana.

El ministerio de Salud de Paraguay reportó sus primeras tres infecciones “importadas”, pues dichos casos corresponden a tres jóvenes que recientemente retornaron al país procedente de México, tras unas vacaciones en Cancún.

Tras la confirmación de esta variante en su territorio se tomaron pruebas a sus contactos para determinar si hay más casos, pues en las últimas horas recolectaron más de 40 pruebas y no descartan apretar los controles fronterizos por esta amenaza. Asimismo, se confirma que esta variante afecta más a los jóvenes, en su mayoría personas menores de 40 años.