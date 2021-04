AMLO reprueba uso de niños en autodefensas en regiones de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador(AMLO) demandó este jueves que no sean utilizados los niños en autodefensas, aunque se tenga una causa justa como la falta de seguridad en algunas regiones del país, como se dio a conocer en un reportaje periodístico.

"Aunque se tenga una causa, no se debe utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños", ratificó luego de la difusión en redes sociales de un video donde se observa a menores siendo entrenados como policías comunitarios en dicho estado.

Tras calificar como un "error" la creación de las autodefensas en México durante los gobiernos del viejo régimen para evadir su responsabilidad en materia de seguridad, el mandatario opinó que este caso de los menores es similar al fenómeno migratorio donde los "coyotes" los usan para cruzar las fronteras.

"Aún con esa triste y amarga realidad no deben utilizarse a niños, más cuando detrás de esto, el caso de la migración, hay coyotes, traficantes de personas, que cobran por el traslado de los migrantes.

"No estoy negando las causas, estoy aclarando, es lo mismo o parecido que no hay seguridad, ya la Guardia Nacional está actuando, pero no utilizar a los niños", subrayó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Más adelante criticó el reportaje sobre los niños autodefensas.

"Poner a los niños ahí, difundir el video y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas", agregó.

AMLO mencionó que en Guerrero hay policías comunitarias que están permitidas legalmente, por acuerdo de las comunidades, pero después esto se fue distorsionando, no en todos los casos, y grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo a las autodefensas.

"Qué les digo a nuestros hermanos guerrerenses, que va a seguir actuando la Guardia Nacional, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial, fue un error haberlo alentado como se hizo en el gobierno anterior; un error porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado", dijo.

AMLO resaltó que en muchos casos, la gente abandona sus hogares por necesidad, no por gusto, pero no se deben utilizar a niños como autodefensas ni para cruzar las fronteras.

AMLO: incidencia delictiva en Guerrero va a la baja

Respecto al índice de inseguridad en Guerrero, AMLO reconoció que las cifras van a la baja, principalmente en muertes dolosas.

"Es muy lamentable que esto pase, que haya violencia, hemos avanzado mucho. Hay menos homicidios ahora en Guerrero, lo puedo probar (…) No es un asunto fácil en esa zona, han habido muchos asesinatos", aseveró AMLO.

AMLO se refirió a la seguridad en diversos estados del país. Foto: Especial.

Por último refrendó su opinión de que la problemática de inseguridad no se combatirá con violencia, sino que se está mejorando la educación en la zona, así como incrementar los apoyos y becas que reciben las comunidades por parte del gobierno federal, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

FGR