AMLO reprueba sanciones a Samuel García; en el INE "no hacen bien las cosas", asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las multas impuestas al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y al Partido Verde Ecologista de México, lo cual, dijo, es un asunto politiquero de los consejeros electorales, quienes "no están haciendo bien las cosas".

En la conferencia de prensa matutina, AMLO reconoció que no le dan confianza estas decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los candidatos que participaron en las elecciones del 6 de junio, sin embargo hay que respetarlas.

Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal; desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos