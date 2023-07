AMLO resalta disminución de la inflación; 'nos ha ido muy bien', dice

Tras asegurar que a pesar del coraje que hacen sus adversarios porque a su gobierno y al país les ha ido muy bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento por la disminución de la inflación, pues esto ha permitido que no haya encarecimiento de los productos básicos en México.

Al inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente informó que el índice inflacionario va a la baja y el poder adquisitivo de los mexicanos no se ha deteriorado.

"Nos ha ido muy bien en este aspecto, a pesar de la pandemia, de la inflación que precipitó la guerra de Rusia y Ucrania, se ha venido reduciendo el índice inflacionario poco a poco y esto es muy bueno porque rinde más el ingreso, el salario, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo", señaló.

Tenemos que cuidar que no haya carestía de la vida

El presidente López Obrador dijo que a cuatro años y medio de informar todos los lunes en el quién es quién en los precios de los combustibles, hay buenas noticias ya que no han aumentado el precio de las gasolinas.

"Si aumenta el precio de las gasolinas, aumenta todo, el precio de la luz, el gas, entonces tenemos que cuidar que no haya carestía de la vida. Me gusta más la palabra carestía que inflación, se entiende mejor que no se vendan caros los alimentos y las mercancías”, refirió

El mandatario indicó que esta sección en la mañanera ayuda mucho a la gente para estar informada de los precios en el país, e incluso, comentó que están al tanto comerciantes e industriales.

"Están al tanto los comerciantes de esta sección, los industriales, como están al tanto de las conferencias mañaneras millones de mexicanos, hasta nuestros adversarios están ahí pendientes, hacen coraje, pero ahí están viendo, mirando”, puntualizó.

