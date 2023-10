AMLO respalda a García Harfuch; pueblo decidirá si lo quiere en GCDMX, destaca

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió dejar que el pueblo decida sobre Omar García Harfuch, quien busca ser el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que si el exjefe de la Policía capitalina “es tan malo, tan malo”, como se menciona en los últimos días, será el pueblo de México el que decida si es coordinador de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México.

#ConferenciaPresidente | Lunes 2 de octubre de 2023.

Cuestionado sobre los señalamientos en contra de Ggarcía Harfuch de que tuvo vínculos en el caso Ayotzinapa, si esto no perjudicará a la 4T en la CDMX, AMLO consideró que como son tiempos de temporada electoral surgirán este tipo de calumnias en contra de algunos aspirantes a cargos de elección popular.

“Si es tan malo, tan malo, Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree Sheridan, está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene, y puede no saber a precisión qué le conviene, pero si sabe perfectamente lo que no le conviene.

“Y vamos ahora a tener, así como hablamos de Estados Unidos que hay temporada electoral y que empiezan a hablar de cosas que no son ciertas, calumnias y todo, así también aquí, eso se da en todo el mundo, como hay ahora vísperas de elecciones, pues sale todo y andan nerviosos, la gente sabe muy bien quién es quién y hay que respetar al pueblo”, señaló AMLO.

López Obrador opinó que si García Harfuch estuviera involucrado en actos de los que se le acusa de haber participado supuestamente en el armado de la llamada “verdad histórica”, se presenten las denuncias correspondientes.

“Por qué si esta persona está involucrada de lo que le acusan, no han presentado denuncias y se juzga, nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie porque no somos iguales a nuestros adversarios”, enfatizó AMLO.

AMLO mencionó que la gente decidirá al coordinadora del movimiento de transformación. “Entonces puede haber ahí un acuerdo de grupos, de sectas, pero al final son las encuestas y está probado que una encuesta bien realizada es lo más cercano a la realidad, no es una, son tres, cuatro o cinco”, agregó.

AMLO indicó que en los gobiernos anteriores se escogía a los aspirantes para que fueran a modo en las elecciones, es decir, “candidatos perdedores y les daban dinero para que hicieran campaña y repartieran despensas, porque sabían que como los tenían comprados no iba a ganar la oposición, iba a ganar el candidato del gobernador, del gobierno”.

Por último, regresó al pasado para señalar el caso de Diego Fernández en la elección de 1994 cuando se enfrentó a Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo, donde después del debate que ganó por los ataques al experredista, desapareció un mes y al final se hizo presente en la noche de la elección para ser el primero en levantar la mano del priista.

“Qué estaba de por medio entonces, negocios. Por eso el mejor método es que sea la gente la que decida y hay que tener cuidado con los farsantes, mucho cuidado”, finalizó AMLO.