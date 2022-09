AMLO reta a gobernadores a que digan si pueden recuperar la seguridad pública sin la presencia de la GN

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reto a los gobernadores de la oposición a no quedarse callados y sostener si le ha ayudado la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

“Me gustaría también, hablando con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, los gobernadores de Movimiento Ciudadano, expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, que no se queden callados y que puedan expresar si ellos, sin el apoyo de la secretaría de la Defensa, Marina y la Guardia Nacional, podrían enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”, les invitó el Presidente.

López Obrador anticipó lo que será la respuesta de los gobernadores, porque la población así lo ha manifestado. Ante ello, el mandatario federal aseguró: “Vamos a mantener la estrategia que ha dado buenos resultados y se puede probar en los datos, con los resultados, se puede probar”.

Sin embargo, dijo que aunque no existiera la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública, la federación mantendría el apoyo a todos los estados del país.

“También para que quede claro: aun votando en contra de la participación del Ejército, de la Marina, en las tareas de seguridad pública, nosotros no vamos a dejar de ayudar a ningún estado, aunque las autoridades de Guanajuato digan 'no', no vamos por eso a retirar a la Guardia Nacional.

Por su parte, el General Luis Cresencio Sandoval, dijo que durante la reunión con los legisladores del PRI, les hizo ver que la Secretaría de la Defensa Nacional modificó sus planes de estudio, para que los miembros de la Guardia Nacional reciban casi la misma instrucción que personal militar, pero con importantes diferencias.

“Les hicimos ver cómo era esa estructura tan grande como ha aportado ese apoyo, a través de estos tres años, que no es lo mismo formar a un soldado que formar a un policía, los planes de estudio se modificaron para quitar en la capacitación en seguridad pública la parte militar, seguridad pública es un ámbito civil, entonces no podemos tocar o dar esa parte, o no dejar de darlas, pero sí identificamos materias comunes que deben tener tanto el soldado como el encargado de la seguridad pública, el soldado que se encarga de la seguridad de la nación y el elemento integrante de la Guardia que se encarga de la seguridad pública, cuáles son las diferencias importantes que deben de tener, hacia donde debe estar centrada su capacitación, para no tener un soldado en el ámbito de la seguridad pública, sino un especialista un elemento que sabe sobre seguridad pública y ahí le estamos preparando”, manifestó el titular de la Sedena.

