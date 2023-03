"Vamos bien”: AMLO se reúne con directivos de Tesla por gigafactory en Nuevo León

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con altos directivos de la empresa Tesla, quienes le confirmaron que habrá otras inversiones de la compañía en más estados de la República.

"Nos reunimos con directivos y técnicos de Tesla. Avanzamos en el proyecto de la planta automotriz de Nuevo León y en otros. Vamos bien”, escribió AMLO en redes sociales.

En la reunión participaron la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como la subsecretaria para asuntos multilaterales de la cancillería, Martha Delgado y el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez.

Tesla anunció el pasado 1 de marzo que invertiría alrededor de cinco mil millones de dólares en una gigafábrica de autos eléctricos en el municipio de Santa Catarina, conurbado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La planta, que fue codiciada por al menos otras 10 entidades, estuvo a punto de naufragar cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no entregaría los permisos para la construcción si no se resolvía el asunto de suministro de agua y Nuevo León no tiene suficiente líquido como para soportar una compañía de ese tamaño.

Durante una video llamada con Elon Musk, dueño de Tesla, López Obrador alcanzó un acuerdo para que se utilice exclusivamente agua tratada y reciclada en la planta, incluso en las áreas de pintura que requieren un agua más limpia.

