AMLO revela que 'no era buena la relación' entre Luisa María Alcalde y Napoleón Gómez Urrutia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que “no era buena la relación” entre Luisa María Alcalde cuando estaba al frente de la Secretaría del Trabajo (STPS) y el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros.

“No era buena la relación entre Napoleón y Luisa María Alcalde. Entonces ahora que se da el cambio puede buscarse el acercamiento. Es que no deja de haber intereses copulares, porque ¿cómo era la relación antes? Los líderes sindicales comían en hermanad, en el mismo plato con los empresarios. De repente hay pleitos, en este caso, porque se pusieron de acuerdo los grandes mineros surgidos de la política privatizadora y como tenían muchas influencias, estos mineros eran los que ponían a las autoridades laborales.

“Asume la dirección del sindicato Napoleón por razones que no conozco, o por sus posturas de defensa de trabajadores -no quiero juzgar en nada - empieza a tener problemas con ellos y le inventan, le inventan un serie de delitos, le inventan de que se había quedado con un porcentaje de la liquidación de la mina de Pasta de Conchos y se tiene que ir al exilio, se va a Canadá”, recordó.

En Palacio Nacional, López Obrador se pronunció porque en los conflictos entre los empresarios mineros y los sindicatos se busquen acuerdos que beneficien a los trabajadores, privilegiando la conciliación ante las diferencias, como en el caso de Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia, sobre quien reconoció que intervino para proteger, ofreciéndole una posición como senador.

Señaló que esta situación se da particularmente en el caso de las minas de Cananea y Taxco, donde existe un abierto conflicto entre el empresario de Grupo México y el líder sindical, que va más allá de la situación de los trabajadores, pero que sí los afecta.

En su conferencia matutina, recordó que Germán Larrea tenía una buena relación con Napoleón Gómez Sada, pero no fue igual con su hijo, Napoleón Gómez Urrutia, a quien, dijo, le “inventaron” que se robó dinero del fideicomiso minero.

Comentó que en una gira que realizó al extranjero le hicieron ver que era una injusticia el exilio en el que Gómez Urrutia vivía en Canadá, por lo que señaló que decidió intervenir y “se le propuso que fuera legislador del movimiento nuestro para protegerlo, porque era una injusticia”.

“En ese tiempo nos reclamaban diciéndonos que cómo protegíamos a una gente con malos antecedentes como Napoleón y no nos importó, actuamos con principios, ahora, pues vamos avanzando, pero es un proceso, no es lo mismo que antes.

“Acabamos de tener una diferencia con Germán Larrea, se resolvió lo de una concesión del Ferrocarril del Istmo, teníamos que recuperar esa concesión porque era de seguridad nacional y porque es fortalecer lo público, tenemos que respetar los derechos de los empresarios, de los particulares, pero siempre tenemos que poner por delante el interés público, de la nación”, señaló.

Por ello, López Obrador aseveró que el conflicto que existe en algunas minas en algunos casos más bien es por las diferencias entre el líder sindical y el empresario que por las malas condiciones que tienen los trabajadores.

“En el caso de Cananea y Taxco hay un conflicto, existe una diferencia política entre el dirigente de los trabajadores, Napoleón Gómez Urrutia y Germán Larrea, no es nada más la situación de los trabajadores, que, dicho sea de paso, no son menores de edad, porque si algo ha cambiado en los últimos tiempo es que los trabajadores, todos, los mexicanos, hemos tomado más conciencia y no somos ciudadanos imaginarios.

“Ahora defendemos nuestros derechos, entonces no es que exploten a los trabajadores, que trabajen 14 horas, que no les pagan, tengo una visión distinta sobre eso, ese es un argumento o un planteamiento del sindicato que representa Napoleón Gómez Urrutia, entonces hay que buscar la conciliación, pensando auténticamente en los trabajadores, no en los intereses ni de líderes sindicales”, expuso.

López Obrador comentó que también obtuvo una respuesta favorable de otros empresarios, como Alberto Baillères, quien antes de fallecer mostró su disposición a colaborar con su gobierno, así como de Carlos Slim.