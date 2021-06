AMLO revela que habló de la rehabilitación de la Línea 12 con Slim y Sheinbaum

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim abordaron la cooperación para agilizar la rehabilitación y reapertura de la Línea 12 del Metro.

“En efecto, nos reunimos y la Jefa de Gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible, y se avanzó bastante. Vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial, son dos cosas; la investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la de Ciudad de México”, explicó AMLO.

Celebró que hay voluntad de las diferentes empresas relacionadas con la construcción, que ahora ofrecieron su colaboración para rehabilitar la Línea 12 del Metro que es utilizada por más de 300 mil personas cada día.

El primer mandatario dijo que no buscarán litigios con las empresas involucradas porque su interés es resolver el problema y no sólo sancionar económicamente a las empresas. “Y no juegan a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida, por eso hablo de que es institucional”, manifestó AMLO.

AMLO señaló que dentro de la plática se abordó la atención de los familiares de las víctimas y que los responsables del desplome del Metro, ocurrido el pasado 3 de mayo, reciban su castigo.

“A los familiares de las víctimas, que se les ayude, que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables , a quienes resulten responsables de la investigación. También, de conformidad con la ley, porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas”, reconoció López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal criticó a los abogados de las familias que “tratan de sacar raja del dolor humano”. Estos abogados, dijo, que les interesa el dinero, “ya están metidos queriendo sacar más, pero no en beneficio de los familiares de las víctimas sino de ellos. Incluso creo que es un despacho estadounidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos”.