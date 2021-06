Familiares de víctimas: informe sobre colapso en Línea 12, “insuficiente”

El informe que rindió el gobierno de la Ciudad de México sobre las causas del desplome en la Línea 12 del Metro no es suficiente y se debe castigar con prisión a los responsables, demandaron familiares de las víctimas.

Rocío Saynes, esposa de José Alvarado Niebla, señaló en entrevista para La Razón, que los peritajes confirman lo que los usuarios del Metro ya presentían, que hubo errores en la construcción de la llamada “Línea Dorada”.

Eso no es suficiente, me imagino que debió haber un responsable de esa construcción. O sea, sí la causa todos a lo mejor nos imaginamos que fueron fallas en la construcción, porque por comentarios se sabe que ni siquiera se hicieron unos planos, que fue una obra que desde un principio fue mal planeada y quiero pensar también que las personas que estaban encargadas no estaban capacitadas para realizar ese tipo de obras