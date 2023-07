AMLO revela reunión de empresarios en 2018 para financiar 'guerra sucia' en su contra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la elección de 2018 hubo una reunión de importantes empresarios en Punta Mita, Nayarit, para “pasar la charola” por un millón de dólares a cada uno, con el propósito de emprender la “guerra sucia” en su contra, comparándolo con el populismo de Hugo Chávez.

Adelantó que cuenta con toda la información, e incluso los nombres de los personajes que fueron convocados al cónclave de “machuchones”, lo cual, dijo, lo escribirá en su último libro que publicará antes de dejar la Presidencia de la República en 2024.

“En la elección pasada se reúnen para enfrentarnos, entre otras cosas pasan la charola de a millón de dólares, tengo los nombres de los que aportaron. Hubo uno que dijo, ‘yo no doy uno sino cinco millones de dólares’.

#ConferenciaPresidente | Martes 18 de julio de 2023 https://t.co/5wphmHOx3h — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 18, 2023

“Se reunió ese dinero, lo entregaron a un grupo y armaron toda la estrategia de guerra sucia, el pejeleaks, las escuchas, el espionaje, la operación Berlín, un documental sobre el populismo”, señaló AMLO en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

AMLO añadió que entre los asistentes que encabezaron el encuentro en su contra, estuvo Claudio X. González padre, donde participó un empresario venezolano, con la intención de que hablara mal de Hugo Chávez, exlíder de ese país sudamericano.

“Se para echo un energúmeno Claudio X. González papá, para decir ‘no estamos de acuerdo con usted, no sabe lo que significa López Obrador, es un peligro para México, no tenemos por qué tener ninguna contemplación, tenemos que unirnos todos’”, relató.

López Obrador opinó que todo fue muy burdo, e inclusive las televisoras mexicanas no se atrevían a transmitir el documental sobre el populismo en América Latina.

“Era tan burdo que no se atrevían las televisoras mexicanas. Lo sacó creo que National Geographic, e incluso sacaban dinero para que salieran los cuatro capítulos”, explicó al detallar que iniciaban con el concepto de populismo “desde los tiempos del finado Perón y terminaba con el populismo de Andrés Manuel”.

AMLO agregó que ahora están haciendo lo mismo, sólo que ahora no es igual porque muchos empresarios ya no quieren aportar porque saben que no va a ser fácil; “además, el que hizo su dinero con trabajo, con esfuerzo, que le ha costado, ese no se mete o es precavido”.

fgr