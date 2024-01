AMLO sacó la 'caja china' al revivir caso Colosio, acusa Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó la “caja china” al tratar de revivir el caso de Luis Donaldo Colosio en pleno proceso electoral y para distraer la atención en un contexto de la violencia que vive el país.

Sin embargo, al ser cuestionada respecto a si las indagatorias afectarían a miembros de su coalición por las referencias a Felipe Calderón y los supuestos vínculos con Genaro García Luna del señalado como segundo tirador, Jorge Antonino Sánchez, puntualizó que no va a defender lo indefendible, pero cuestionó qué tiene que ver el expresidente en una época en la que ni siquiera figuraba.

“Que se investigue lo que se tenga que investigar, qué tendría que ver Felipe Calderón en este caso, todavía no estaba Felipe Calderón de presidente, Genaro García Luna está en la cárcel, si hay alguna prueba, será la autoridad la que lo deslinde, pero yo nunca voy a defender a Genaro García Luna”, manifestó.

En su segunda Conferencia de la Verdad, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México expresó su solidaridad con Luis Donaldo Colosio Riojas, quien este lunes pidió el indulto para Mario Aburto y darle carpetazo al caso de su padre, porque consideró que debe ser doloroso que saquen este asunto cada seis años durante los comicios.

“Sí me parece que es la caja china, ya la conocemos, el presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan, tuvimos un fin de semana muy violento, tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez, entonces pues él no quiere que se hable de los problemas del país, él lo que quiere es que se hable de los problemas que él pone en la agenda e insisto, 30 años después, cosas que ya fueron juzgadas, hoy me parece que responde a la famosa caja china…

“Esa teoría (del segundo tirador) ya se había agotado en su momento, yo sí creo que sacaron la caja china y el propio Luis Donaldo (hijo) habla de que cierren, por qué (el presidente) no lo hizo en el primer año de su gobierno, por qué lo hace de cara a la elección, es la sospecha, mi opinión es que es una caja china y la persona más interesada en este tema es Luis Donaldo y ha pedido que se cierre, ya el juez no dio la orden de aprehensión, la negó por no haber más elementos, pues que se siga su cauce legal”, manifestó.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez se refirió a la reinaguración de la Línea 12 y señaló que no tenían por qué hacer una ceremonia, cuando todavía no hay responsables por la tragedia en la que 26 personas perdieron la vida.

“A más de dos años y medios hoy no hay una persona responsable de la caída de la Línea 12 del Metro, no hay nadie en la cárcel a por esta situación y nos quedamos en que ha habido problemas en el diseño, la construcción y el mantenimiento, hay demasiados funcionarios involucrados”, señaló.

En su mañanera, la aspirante presidencial de la oposición aseveró que una de las “mentiras históricas” más grandes de esta época es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabaría con la corrupción.

Dijo que las verdaderas “T” de la 4T son traición, transa, tráfico de influencias y tapadera, porque afirmó que traicionó a los ciudadanos que estaban cansados de los escándalos de corrupción; la transa es lo que hacen los hijos del presidente y sus amigos, como Amílcar Olán, que, dijo, también representa el tráfico de influencias, y la tapadera se refiere a su corcholata Claudia Sheinbaum.

