AMLO sale en defensa de Marcelo Ebrard; era mal visto por el gobierno anterior, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Marcelo Ebrard, ante los cuestionamientos por una supuesta investigación de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio anterior, en su contra.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario federal reconoció que no tiene conocimiento del expediente, pero que tiene que defender al excanciller, porque le consta que en el gobierno pasado fue objeto de persecución y hostigamiento.

Dijo que la defensa que hace del aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación, porque también esperará a lo que decida la gente en este proceso interno que realiza Morena.

AMLO y Marcelo Ebrard. Foto: Marcelo Ebrard en Facebook

"Tengo que defender a Marcelo, no conocía de este expediente, pero por qué lo defiendo, no es por estar tomando partido, yo nada más voy a esperar lo que opine la gente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, voy a ir hacia lo que la gente diga, no hay, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada, el presidente no va a imponer a su sucesor, como era antes, no somos iguales, y tengo que buscar que haya equidad", reafirmó el presidente López Obrador.

Explicó que "no sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo, por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior, me consta, tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario".

Y abundó que "había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del registro público de la propiedad sobre la famosa Casa Blanca y a partir de ahí lo empezaron a hostigar", manifestó.

El presidente López Obrador subrayó que "no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos y más en esta temporada en que se está decidiendo o se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación".

El ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón acudió a firmar su registro de precandidato de Morena para las elecciones de 2024 el pasado 14 de junio de 2023. Ebrard Casaubón estuvo acompañado de su esposa la economista Rosalinda Bueso, Mario Delgado, presidente nacional del partido, y Citlalli Hernández, secretaria general del partido, a quienes entregó los documentos para continuar con el proceso. Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro

Por ello, pidió a los medios de comunicación que eviten preguntarle sobre asuntos relacionados con el proceso interno de Morena, porque recordó que él no debe participar.

"Les pediría de manera respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar y ustedes son libres, pero sí no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra, tengo que mantener el equilibrio", concluyó el presidente.

