AMLO y Samuel García inauguran primera etapa del Acueducto “El Cuchillo II” en Nuevo León.

Con una inversión de casi 12 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García inauguraron la primera etapa del Acueducto “El Cuchillo II” para abastecer de agua potable a la zona conurbada de Monterrey, Nuevo León, cuya obra de 90 kilómetros se construyó en tiempo récord de un año y beneficiará a 5.4 millones de habitantes.

El presidente reconoció a Samuel García por entender que se requiere trabajar de manera conjunta más allá de banderías partidistas o politiquerías, el mandatario dijo que esta obra es la suma de voluntades entre trabajadores, técnicos, ingenieros hidráulicos, civiles y militares.

“Si no hay orden no se avanza, por eso fue destacadísima la labor de los ingenieros militares para que se cumpliera en tiempo y forma, y en presupuesto, porque ya no van a haber partidas adicionales, no son malas noticias son muy buenas noticias, porque nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo.

“Qué pasaba antes, se estimaba una obra como esta en 12 mil millones y terminaba costando 24 mil millones, ahora no, sí hay que considerar un incremento pero no va a pasar de 12 mil millones porque no hay corrupción, es una utilidad razonable para las empresas, y esto es lo que queremos”, dijo en su mensaje.

En ese sentido, hizo un reconocimiento especial al gobernador García Sepúlveda por la disposición a trabajar de la mano con el gobierno de la República.

“Como es sabido, pertenecemos a movimeintos distintos, pero él ha entendido de que tenemos que trabajar juntos más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras.

“Eso lo ha entendido muy bien Samuel, y por eso hemos podido avanzar, no nos ha costado trabajar, ayudar como se merece el pueblo de Nuevo León”, enfatizó López Obrador.

En su oportunidad, Samuel García intercambió elogios con el mandatario, ya que “nuestro presidente que le echó ganas, esos proyectos, presidente, podemos presumir tenían 20 o 30 años planeados, y de no ser por usted de echarlos a andar, ahí seguirían en una maqueta y seguiríamos sufriendo una crisis de agua”.

Resaltó que las autoridades de gobierno y las 10 empresas, que construyeron 9 kilómetros cada una, se pusieron las pilas y entregaron el corazón por el estado para que muy pronto llegue el doble de agua a la ciudad de Monterrey. Asimismo, hizo un reconocimiento al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, por el apoyo con ingenieros militares.

Este acueducto que ningún Gobierno federal se había atrevido, estará llegando el doble de la presa que va a calmar la crisis hídrica de Nuevo león para los siguientes 10 años, no significa cantar victoria pero que sí podemos seguir creciendo de la mano del gobierno federal y del presidente, y estudiar otros proyectos para solventar la demanda de la población, expuso.

“Muchas gracias por este acueducto en tiempo récord, en Nuevo León lo hicimos en uno, cuando dice Conagua que tarda cuatro años. Fueron calores no antes vistos, nunca habíamos tenido en las últimas décadas un septiembre con 15 días seguidos con 40 grados de temperatura”, aseveró.

El director de Conagua, Germán Martínez informó que la obra con una extensión de 90 kilómetros, permitirá distribuir 1200 litros por segundo a una población de 5.4 millones de habitantes de la capital neoleonesa, la cual tuvo un costo de 12 mil millones de pesos, 5701 millones del gobierno estatal y 6500 millones de aportación federal.

“El proyecto no fue fácil, no nada más era construir el acueducto, se tuvo que empezar con el diseño de cada infraestructura”, mencionó al destacar también los cruces especiales carreteros y de ductos de Pemex.

Los principales componentes del Acueducto “El Cuchillo II” son: 16 estructuras de control, que constan de un tanque unidireccional, cuatro tanques de sumergencia, seis tanques de oscilación y cinco cámaras de aire; cinco plantas de bombeo con seis equipos de bombeo cada una. A la fecha se tiene un avance físico de 87.7, lo cual permite iniciar la primera etapa.

El funcionario de Conagua dijo que se debe esperar de 7 a 10 días para que se llene la tubería, y se puede tener ya el beneficio en la zona conurbada de Monterrey con la distribución del agua potable.

Además, refirió que se trabaja en la presa Libertad que aportará 1500 litros por segundo. Sin embargo, opinó que no se puede bajar la guardia porque los cauces de La Boca y Cerro Prieto aún no están en sus volúmenes más altos para abastecer de agua para consumo doméstico, industrial y agrícola.

