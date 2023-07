Señalamientos en la mañanera

AMLO pide a Creel que no se enoje con él por no ser el elegido de la oposición AMLO dijo que es el colmo que Santiago Creel lo acuse de que no ser el candidato de la oposición, en lugar de que se enoje con quienes encabezan la cúpula oligarca que ya “echaron a andar la cargada” a favor de Xóchitl Gálvez