Xóchitl y Creel ya apuntados enfilan baterías contra AMLO y 4T.

Tras registrarse para contender por la conducción del Frente Amplio por México, ante el comité organizador y ante PAN, PRI y PRD, los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel orientaron sus baterías en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de su Gobierno, en respuesta a declaraciones que el mandatario ha hecho en contra del proceso interno de la oposición.

Xóchitl Gálvez, quien emergió en los recientes días como la figura sobre la que apuntan los reflectores, aseguró que el enemigo no está en el PAN, sino en Palacio Nacional, e insistió en que el Presidente, al cerrarle la puerta, no se dio cuenta de que le abrió la de la ciudadanía.

“No estaba en el radar de nadie, pues quería la Ciudad de México —competir por la Jefatura de Gobierno— y ahora estoy aquí. El Ejecutivo no se dio cuenta que, al cerrarme la puerta, los ciudadanos me abrieron otra”, indicó, durante un mensaje en la sede de su partido.

Antes, al tramitar su registro ante el Frente Amplio por México para encabezar los esfuerzos de construcción de esta agrupación, anunció que presentará una denuncia en contra del titular del Ejecutivo federal, a quien acusó de utilizar recursos públicos para denostarla.

No estaba en el radar de nadie, pues quería la Ciudad de México —competir por la Jefatura de Gobierno— y ahora estoy aquí. El Ejecutivo no se dio cuenta que, al cerrarme la puerta, los ciudadanos me abrieron otra

Xóchitl Gálvez, Aspirante a candidata presidencial

“Soy una mujer que está acostumbrada a ir contra la adversidad y no me sorprende que quiera hacer precampaña. Lo voy a denunciar, porque está usando recursos públicos para denostarme, para descalificarme, y usa la cuenta oficial de la Presidencia. De ese tamaño es el miedo del Presidente a una mujer que anda en bicicleta, que no trae escolta. Él sí trae escoltas, camioneta blindada; él vive en Palacio y yo en la colonia Reforma Social; es un personaje muy poderoso”, dijo.

Además, aseguró que las palabras del mandatario, quien la tildó de ser “la candidata de la mafia del poder”, incurren en actitudes machistas porque le “tiene miedo”.

“El Presidente, ante lo evidente, no le queda más que descalificar, porque es un macho… Jamás ha habido un hombre detrás de mí acompañándome, al contrario. Que el Presidente acepte que hay mujeres trabajadoras, inteligentes y que él les tiene miedo. Él sólo puede con las que controla, a ésas sí, y tampoco las respeta; entonces, yo no necesito ir con la mano de ningún hombre, yo aquí llego sola… A mí ningún hombre me dobla, menos el Presidente”, exclamó.

La legisladora también aseguró que ya cuenta con el apoyo de al menos 60 mil voluntarios que se encuentran en todo el país y a quienes ha solicitado recolectar por lo menos tres firmas cada uno para de esta forma alcanzar las 150 mil que el frente les ha solicitado.

Aquí, el dedito del Presidente se va a la basura, aquí no sirve, aquí somos demócratas; allá es autoritario, él le dio la espalda a la democracia, es un traidor a la democracia y por lo tanto un traidor a México

Santiago Creel, Aspirante a candidato presidencial

Por separado, Santiago Creel aseguró que este día comienza el fin del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya administración comparó con los cuatro jinetes del Apocalipsis, por la muerte, epidemia, guerra y hambre que ha generado.

“Hoy vengo a decirle adiós a Andrés, aquí empieza su conteo de salida; veo un gobierno que ha destrozado al país, un gobierno que no nos merecemos, un gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del Apocalipsis: muerte, guerra, hambre y epidemias”, manifestó, desde la sede de Acción Nacional.

Antes, el diputado acudió a registrarse ante el comité organizador, donde dijo al mandatario que “aquí su dedito se va a la basura”, luego de que por la mañana el Ejecutivo federal aseveró que la oposición ya eligió a Xóchitl como abanderada.

“Aquí, el dedito del Presidente se va a la basura, aquí no sirve; aquí somos demócratas, allá es autoritario; él le dio la espalda a la democracia, es un traidor a la democracia y, por lo tanto, un traidor a México.

La legisladora panista (centro), ayer, tras su registro ante el comité organizador. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Aquí, leales a la democracia, leales a México y, por lo tanto, quien decide es la gente. Sí Andrés, quien decide es el pueblo, no tu facción, no tu grupo; aquí es todas y todos quienes integramos el pueblo de México”, declaró, en entrevista previa a su registro.

Consultado sobre cuándo y cómo comenzará la recolección de firmas, detalló que lo hará por todas las vías disponibles, pero también en tierra, con ayuda de coordinadores en los 300 distritos electorales y los legisladores federales que lo apoyan.

“La voy a comenzar en el momento y en la fecha que autorizan las reglas, y lo haré por todos los medios disponibles, las redes, pero también lo haré en tierra; tengo la fortuna de contar con representantes a lo largo y lo ancho del país, mi incursión en la política no es nueva, tengo muchas amigas y amigos en cada una de las 32 entidades federativas, que ya me han mostrado, ya hay coordinadores en cada una de esas entidades federativas y hay coordinadores en cada uno de los 300 distritos”, dijo.

Durante la jornada, también acudieron a su registro Jorge Luis Preciado y Gabriel Quadri, quien por cierto negó que exista algún impedimento para estar en el proceso, luego de haber sido sancionado tras arremeter contra la comunidad trans.

Con verbena reciben a panistas en sede del PRI



Música, banderines y porras fueron dispuestos por el PRI para recibir ayer por la tarde a miembros distinguidos del partido que hace poco más de dos décadas les arrebató la Presidencia de la República: el PAN, y que caminaron en sus entrañas para notificar sobre su registro como aspirantes a abanderar, en el 2024, la alianza política que hoy sostienen junto al PRD.

Sobre las escalinatas de uno de sus edificios más importantes, el “Adolfo López Mateos”, trabajadores del partido ondeaban banderines del tricolor al ritmo de la música que emanaba del interior del inmueble, para acompañar la llegada de los albiazules.

Santiago Creel Miranda, aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue el primero en llegar, de la mano de su esposa.

“Me siento muy contento porque estoy con aliados en una lucha que es fundamental para el país”, fueron las primeras palabras del prominente panista, quien afirmó que esta no fue la primera ocasión en que pisa tierras priistas.

“La política es una actividad de sorpresas permanentes, de hacer posible lo que parece imposible, y por México yo haría lo que sea necesario. Me vienen bien los colores de la alianza… Estoy consciente del lugar que estoy pisando, un partido histórico”, explicó.

Creel Miranda caminó hacia las escaleras por donde el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, bajó para darle tres palmadas en señal de bienvenida. Ambos ingresaron al salón “Alfonso Reyes”, donde se concretó la notificación de su registro como aspirante a dirigir los esfuerzos de construcción del Frente Amplio por México y, posteriormente, ser candidato presidencial de la oposición.

En ese espacio y con Alejandro Moreno a su costado derecho, el panista dijo estar consciente del lugar histórico del tricolor, al que atribuyó la construcción de las instituciones que hoy rigen al país.

“No es fácil para un partido que gobernó por siete décadas dar el paso hacia la apertura del sistema político… Me siento contento, agusto, no me siento como un extraño; sé el suelo que estoy pisando, de Calles, de Cárdenas”, volvió a resaltar.

Una hora después, el siguiente en llegar fue el diputado Gabriel Quadri, para quien se repitió la escena del registró, pero con menos ahínco.

Al paso de casi una hora llegó, en medio de porras de quienes coreaban su nombre, la senadora Xóchitl Gálvez, quien admitió que su reto, ahora que “ya no hay rencor” (con el PRI), es alcanzar a sus compañeros Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, estos dos últimos, aspirantes priistas al mismo objetivo rumbo al 2024.

“Yo, como lo dije, ya le di vuelta a la confrontación hace muchos años; no tengo rencor, nada; creo que hay que caminar por un México mejor”, comentó.

Ya sin banderines llegó el también panista Jorge Luis Preciado, quien dijo reconocer que no es una coalición sencilla, pero “sin la voluntad de las dirigencias para que sean los ciudadanos quienes decidan, no tendríamos nada que hacer”.

Señalan violencia política de género desde Palacio



Las secretarias generales del PRI, PAN y PRD condenaron los ataques de Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la senadora Xóchitl Gálvez, al considerar que las declaraciones son violencia política de género.

Las lideresas, Cecilia Patrón del PAN, Carolina Viggiano del PRI y del PRD, Adriana Díaz, lamentaron que desde las conferencias mañaneras se esté violentando a una mujer que viene desde abajo y ha construido su carrera política en la honradez; “burlándose de la legisladora con cartones políticos para ridiculizarla y señalar que no es del pueblo, lo que muestra una postura clasista”, dijeron.

Como “machista” calificaron las declaraciones como embestida política, “en un país que ocupa los primeros lugares en feminicidios y en donde siete de cada diez mujeres, han sufrido algún acto violento, ya sea agresiones verbales, sexuales, físicas o incluso económicas”, agregaron.

Las secretarias del Frente Amplio por México, exigieron al Presidente que se comporte como un verdadero Jefe de Estado, “porque es presidente de todas y todos los mexicanos y su deber es proteger y cuidar a las mujeres que están en la lucha de sus derechos y garantías fundamentales”, concluyeron.

En tanto, el coordinador del sol azteca en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro dijo a este diario que el Ejecutivo está muy nervioso de la irrupción de Xóchitl Gálvez en la contienda, ya que movió el tablero del proceso electoral, por ello, dijo que López Obrador “debe sacar las manos del proceso de 2024”.

Indicó que Xóchitl Gálvez está acreditada como una persona honesta que tiene potencial para llegar lejos.

Apenas ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la senadora será la candidata del bloque conservador, y precisó que aunque nación en un pueblo, no tiene el respaldo de la gente.

“Quieren regresar por fueros y saquear al país”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo ayer sus críticas a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, al reiterar que la cúpula de “la mafia del poder” la encumbró a ella como candidata del Frente Amplio por México, para regresar por sus fueros y volver a saquear al país.

“Ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros: es la candidata de (Carlos) Salinas, de (Vicente) Fox, de Claudio X. González, y de otros traficantes de influencias; es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país”, afirmó el mandatario.

Durante la conferencia mañanera de ayer, aseguró que los opositores de Va por México quieren engañar a la gente de que se realizaría un proceso democrático para elegir al candidato o candidata presidencial del 2024, cuando en verdad, dijo, “la consulta se hizo arriba entre los mandamás, y la escogieron a ella”.

Agregó que, tan es así el acuerdo cupular, que algunos aspirantes ya se dieron cuenta de ello y han declinado a participar en el proceso, además de la ruptura que se está produciendo en la oposición.

Asimismo, López Obrador insistió en que Xóchitl Gálvez siempre ha pertenecido al grupo del expresidente Salinas, de Diego Fernández de Cevallos y de Vicente Fox. No obstante, reiteró que la senadora panista está en su total derecho de participar en la contienda.

“Que no haya simulación, porque antes engañaban mucho; de repente se volvían feministas, ambientalistas, paladinas, paladines de la libertad; ahora quieren engañar de que son populares, que vienen de abajo, aunque vivan en las Lomas; entonces, ya, no es tiempo para la simulación, para fingir”, puntualizó.

Respecto al calificativo de “machista” del que Xóchitl Gálvez lo acusó el lunes pasado, el Presidente respondió: “Eso sí calienta”, aunque dijo ser respetuoso de todas las expresiones.

Al final de la conferencia, López Obrador aprovechó para presentar una gráfica con cifras desde el 2019 hasta la fecha para negar que él o su Gobierno fueran machistas.

Aclaró que es histórico que casi el 51 por ciento de un millón 494 mil 916 de servidores de la Administración Pública Federal sean mujeres. “Entonces, ¿qué machismo puede haber?”, cuestionó.

Más adelante, refirió: “¿Cuándo he ofendido a una mujer? Nunca, nunca”, tras acusar a los conservadores de difundir esa idea entre la población, cuya verdadera doctrina, señaló, es la hipocresía.

“Son muy cínicos, muy cretinos y muy corruptos, porque su dios es el dinero”.

El mandatario describió la gráfica en la que detalló que al inicio de su administración había un millón 380 mil 247 personas en el servicio público, de las cuales el 51.1 por ciento son hombres y 48.9, mujeres.

En 2022, la cifra reportó un cambio, en el que las mujeres alcanzaron el 50.9 por ciento de representación de un millón 494 mil 916 personas, por 49.1 por ciento de hombres.

“En 2023 se tuvo el mejor registro de ocupación de mujeres en la Administración”, recalcó.