El sistema judicial se moderniza garantizando más libertad

AMLO: Si SCJN resuelve que no va a haber prisión preventiva, respeto decisión, pero no quiero ser cómplice El mandatario aseguró que "la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad"; agregó que no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados