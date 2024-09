AMLO y Sheinbaum inauguran la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la L3 del Cablebús

Con una inversión de 10 mil 500 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, inauguraron este martes la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y la Línea 3 del Cablebús.

Desde el sitio que por años ocupó la fábrica de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador resaltó que en el anterior sexenio se pretendía convertir este espacio en un desarrollo inmobiliario, e incluso, explicó, ya se había realizado un avalúo por 16 mil millones de pesos.

"Ya se sabía cuánto se iba a obtener, llegamos nosotros para detener otras cosas, sonó la campana, el pueblo dijo basta e inicio una etapa nueva; el pueblo era sabio, sabía que no se podía continuar con el mismo modelo económico, político, porque había que enfrentar una decadencia, era un proceso de degradación en lo político, económico y social, y para ello no hay más que una transformación profunda, radical.

"Estamos arrancando un régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, es una revolución pacífica", afirmó el jefe del Ejecutivo federal, quien subrayó que "Dios existe" porque permitió que ganara la Presidencia una mujer honesta, capaz y experimentada por la doctora Claudia Sheinbaum.

"Le tocó la dicha a nuestro país de que este relevo se dé en las mejores condiciones, inmejorables, porque imagínense si después de haber iniciado este proceso, toco madera, fuese otra la situación (que ganara la oposición), no. Lo voy a decir: Dios existe", expresó.

Acompañado de los secretarios de la Defensa, Gobernación, Cultura, así como el jefe de Gobierno, Martí Batres, y la próxima jefa de Gobierno, Clara Brugada, López Obrador agradeció el apoyo para concretar esta obra de 866 hectáreas que conecta las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.

Relató una anécdota en la que Sheinbaum como jefa de Gobierno se opuso a la construcción del desarrollo inmobiliario. "Claudia dijo no, no, no, todo el espacio (para conectar el bosque) nosotros aportamos, el gobierno aporta, le va a entregar a la Defensa para la industria militar tres mil millones de pesos. ¿Se acuerda general? Resultó que nada más entregó mil y nosotros tuvimos que apoyar, pero quedó todo el espacio", agregó.

Inauguran la Línea 3 del Cablebús. Foto: Cuartooscuro

La Presidenta electa comentó, en su oportunidad, que la Cuarta Sección del bosque pretendía ser privatizada por el anterior gobierno, "querían convertirlo en un segundo Santa Fe. Dijimos, no puede convertirse en un nuevo desarrollo inmobiliario y convertir un espacio público en uno privado", dijo.

Expuso que la tercera sección había sido invadida también por muchos particulares, pero "la mayor invasión la había cometido Carlos Salinas, que se había llevado una buena parte para Los Pinos".

Recordó que estaba de presidente Vicente Fox, por lo que "me tocó hacer las gestiones necesarias y recuperamos el Parque de la Hormiga, hoy es Los Pinos y la cuarta sección".

En esas negociaciones se tomó la decisión de que la industria militar fuera trasladada a Puebla, "¡fíjense cuánta militarización!", ironizó.

A su vez, la titular de Cultura, Alejandra Fraustro, a quien la invadieron las lágrimas en su despedida del presidente, informó que el Cablebús entrará en operación esta tarde y tendrá un costo de siete pesos que permitirá recorrer las cuatro secciones del bosque, donde la primera estación está en Los Pinos.

Además, habrá un área de parkour donde antes se encontraba un parque acuático; el paseo de serpientes y escaleras; la Cineteca Nacional; y el Centro Cultural Los Pinos "donde se fraguaron las peores atrocidades de nuestro país".

La funcionaria comentó que son "866 hectáreas dedicadas a disfrutar del arte y la naturaleza". Asimismo, resaltó que 186 hectáreas de la cuarta sección fueron "objeto de la codicia inmobiliaria que serán ahora la Cineteca" y "donde se formaban armas hoy se formarán artistas", finalizó.

