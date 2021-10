AMLO sostiene crítica a la UNAM; asegura que estaba dominada por lo más retrógrada

Al reiterar su comentario sobre la “derechización” de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la UNAM "estaba dominada por lo más retrógrada" y señaló que las Facultades de Ciencias Sociales se llenaron de conservadores desde el periodo del exrector, Juan Ramón de la Fuente.

“Se llenaron las Facultades de Ciencias Sociales de conservadores (...) Empezaron a querer cobrar colegiaturas (...) Estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo”.

Andrés Manuel López Obrador

Durante la conferencia matutina, AMLO expresó que desde antes del periodo de Juan Ramón de la Fuente se quiso cobrar colegiatura en la UNAM .

"Lo sostengo: incluso cuando fui candidato al gobierno del D.F., acompañé al ingeniero Cárdenas a Ciudad Universitaria; y nos tendieron una celada con todo y porros", dijo.

AMLO relata que un profesor "de corte neoliberal" acusó a uno de sus hijos de tener una concesión del Gobierno

AMLO recordó un pasaje en el que uno de sus hijos escuchó en una clase que un profesor acusaba a otro de los hijos de López Obrador de tener una concesión de grúas del Gobierno.

"Todos sus amigos empezaron a reír, porque el maestro no sabía la palabra. 'Respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto; le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa si no presenta las pruebas, porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios', contestó".

Indicó que el profesor, de corte neoliberal, ofreció disculpas la siguiente semana e insistió en que en la máxima casa de estudios no se le da importancia al derecho agrario o al derecho laboral.

"Ay nanita", así reaccionó AMLO a la invitación de Santiago Creel a su clase de derecho constitucional

Al referirse al comentario del diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, quien lo invitó a sus clases de derecho constitucional en la UNAM, López Obrador lanzó la expresión: "ay nanita".

"Salió a decir que daba clases de Derecho, qué les enseña a los alumnos sobre el artículo 27, si él es contrario al espíritu y letra de ese artículo. Pobres alumnos, con todo respeto”, expresó.

EASZ