AMLO termina festejos por su cumpleaños número 69; "presume" pastel (VIDEO)

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció las felicitaciones, palabras y canciones por su cumpleaños número 69. A través de Twitter dijo que todos los parabienes y bendiciones son correspondidos.

López Obrador posteó un tuit en el que señala que el festejo por sus 69 años concluyó. Detalló que hubo pastel y una serenata:

“Se terminó el festejo de los 69. Hubo pastel, serenata de mis amores del pueblo, desde ayer, hasta la salida de la quinta”, dijo el mandatario.

Asimismo, agradeció las palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, las del expresidente de Bolivia, Evo Morales y las de Alberto Fernández de Argentina.

“Querido Andrés Manuel, muchas felicidades. Cuando estuvimos Aurora y yo en tu toma de posesión, un periódico de México me preguntó: ‘¿Este hombre no es un problema?’, y el titular fue la respuesta mía: ‘No, Andrés Manuel no es el problema, es la solución’, y cada día estoy más convencido de que la afirmación fue la correcta” , dijo Miguel Ángel Revilla en un video que envió al mandatario mexicano.

El Presidente también agradeció al trovador Silvio Rodríguez y a la flautista Niurka González por el tema que cantaron para felicitarlo: “La cancioncita de Silvio y Niurka y muchas felicitaciones, parabienes, bendiciones, que son correspondidas”, escribió López Obrador a través de la red social..

Agradezco las palabras de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, las de Evo, las de Alberto Fernández y la cancioncita de Silvio y Niurka y muchas felicitaciones, parabienes, bendiciones, que son correspondidas. 2/2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2022

Beatriz Gutiérrez felicita al Presidente

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, investigadora y esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, felicitó al mandatario a través de Facebook por su cumpleaños.

"¡Feliz cumpleaños! Vivir contigo un tramo de tu existencia ha sido un singular y dichoso atrevimiento", se lee en el post de Gutiérrez Müller. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado 74 mil 839 likes y 14 mil 319 cometarios.

DGC