AMLO truena contra narrativa del debate presidencial; señala que preguntas fueron hechas para atacar a la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tronó en contra de “la narrativa del debate”, protagonizado el domingo por los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, ya que con las preguntas planteadas no se reconoció nada de lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación.

“A pesar de toda esta campaña de desprestigio, todavía hace uno o dos días en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada”, dijo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Martes 9 de abril de 2024. https://t.co/kwMmEEBzMq — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 9, 2024

“Lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándoles a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer, y ‘qué mal estamos en salud’, sin reconocer absolutamente nada: ‘qué mal en educación’,’ qué mal en todo’.

“Aún así no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa las preguntas”, denunció AMLO al inicio de la conferencia mañanera, luego de que ayer reconoció que se debía respetar el formato fijado por el INE.

Ante los 23 gobernadores morenistas, el Jefe del Ejecutivo federal hizo referencia a una de las preguntas que se leyeron en el debate presidencial.

“Recuerdo una de Denise (Maerker, conductora del debate), ‘cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué Gobierno, pero ahí está’? Como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción, cómo no vamos a ser distintos, aquí me pasaría poniendo ejemplos, ojalá y Denise logre hacer un análisis para diferenciar”, indicó AMLO.

AMLO aseveró que, pese a las campañas de desprestigio de los opositores, su Gobierno ha luchado contra la corrupción, y una muestra de ello es que no se condonan impuestos a ninguna empresa.

“Hemos padecido de campañas de desprestigio, llegaron al extremo de acusarnos de dejar sin medicinas, sin tratamientos a niños con cáncer, todo por su enfermedad, su ambición desmedida por el dinero, porque eso es lo único que les importa, lo mueve, eso los tiene enajenados, ese es su Dios; el dinero”, insistió AMLO.

AMLO dejó en claro que “ahora ya no se condonan impuestos, a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen, ¿cómo vamos a ser iguales? Ahora precisamente ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud”.

En una larga introducción, arremetió con lo sucedido en el debate tras advertir que “ya basta de corrupción. Afortunadamente aún cuando la mayoría de los medios están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia, tenemos esta oportunidad, esta conferencia o matutina de acuerdo a los intelectuales orgánicos, que nos permite ejercer nuestro derechos de réplica”, dijo AMLO.

“Antes ellos controlaban todo y manejaban a su antojo la información, y ellos decidían qué se informaba y qué no y había cercos informativos, ya no, ahora existe este medio, esta conferencia de comunicación, de mensajeros ida y vuelta, este diálogo circular y también las redes sociales”, subrayó AMLO.

