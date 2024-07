AMLO a Trump: “No me mande antes de tiempo a la chin...”; cerrar frontera provocaría rebelión, señala

En una carta enviada a “su amigo” y candidato republicano Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que no lo mandara “a la chin...” antes de tiempo, ya que aún sigue siendo Presidente de México; aseguró que cerrar la frontera sería equivalente a “convocar a una rebelión” en ambos lados.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO dio a conocer el contenido de la misiva que envió a Trump, donde señaló que es entendible la posición asumida por él, pues se encuentra en campaña electoral que genera “retórica y se habla en demasía”.

Carta de AMLO a Trump. Foto: Especial.

“(Cerrar la frontera) sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio”, mencionó AMLO ante el amago de Donald Trump de realizar dicha acción, así como construir el muro, entre las primeras medidas si gana la elección en noviembre.

Ante los dichos del expresidente Trump que AMLO ya se había retirado de la política, el titular del Ejecutivo le pidió en la posdata de la carta que no lo mandara “a la chin... (su quinta en Palenque, Chiapas)” antes de tiempo.

“Posdata. Oiga, todavía soy Presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Le aclaro porque hace unos días comentó de que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a 'la chin...' antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño. Ahí le va de nuevo otro abrazo”, culminó su misiva.

Más adelante, AMLO destacó que entiende que Trump está en campaña, pero “no es como algunos piensan, un obcecado”. Por ello, abundó, es importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre México y EU que cerrar la frontera traería daños a los dos países.

“Esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos, y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas, que junto con los seis estados fronterizos del lado mexicano representan la cuarta economía mundial

“Agrego que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a un millón de personas y a 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil transportan mercancías de un país a otro”, explicó AMLO.

AMLO manifestó que lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración, ayudar a que haya trabajo y mejores condiciones de vida en los lugares de origen de las personas y que en lugar de adoptar medidas unilaterales dañinas para las economías de las naciones, es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo.

El tabasqueño dijo a Trump que en términos generales el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá es la única opción para enfrentar con éxito el avance económico y comercial de China.

“Amigo, presidente Trump, sin el tratado comercial que tanto nos ha beneficiado a los pueblos por la sustitución de importaciones y creación de empleos, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende legítimamente alcanzar 32 por ciento del PIB mundial en 2040”, enfatizó AMLO.

Carta a Joe Biden

AMLO dirigió, también, una carta al presidente Joe Biden, a quien le reconoció por haber tomado la decisión de no buscar la candidatura del partido demócrata para reelegirse en noviembre, y le manifestó que ha sido un honor trabajar con él en beneficio de ambos pueblos.

“Le felicito por colocar el interés general, por encima del interés personal, por legítimo que sea”, señaló, tras remarcar que es indudable que EU se ha consolidado en materia económica y comercial como una gran potencia, superando obstáculos tan tristes y complejos como los originados por la pandemia y las guerras.

“Este excepcional avance se debe en mucho a su liderazgo y que además ha sabido ejercer con dimensión social y humanismo. En este contexto, debe entenderse también el por qué de su decisión de declinar como candidato de su partido para dedicar todo el tiempo a terminar su obra transformadora y de gobierno”, añadió.

Por último, AMLO mandó saludos a Jill, esposa de Joe Biden, quien en una ocasión que se reunieron en Washington, el mandatario estadounidense reconoció haber tenido celos de su homólogo mexicano por el trato de ella hacia él.

