UNAM se derechizó, insiste AMLO; ésta revira que forma sin ideologías impuestas

Sobre el debate generado en torno a sus comentarios sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, ante lo que la máxima casa de estudios reviró que ahí se privilegia la libertad de pensamiento.

Al referirse por segundo día consecutivo al tema en su conferencia mañanera, expresó: “no sólo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”.

Para ejemplificar su idea, recordó que el exrector, José Narro Robles, utilizaba el término despectivo “nini” para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, “algo ofensivo. Pero no sólo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec. Estamos hablando del rector”.

Sin embargo, apuntó que no todos los docentes son así, pero ahondó en sus cuestionamientos: “claro, no todos los maestros afortunadamente están así, pero bueno. ¿Dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, los silenciaron. Y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida”.

El Presidente recomendó a quienes no les gustó su discurso que no se enojen, pues en su opinión es necesario que se genere polémica sobre este tema, y llamó a no caer en la autocomplacencia.

“Es una gran Universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México.

“¿Y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante? Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización, Salinas los cooptó a casi todos. Hay honrosas excepciones. No se enojen, qué bueno que hay polémica. No vamos a caer en la autocomplacencia”, expresó.

López Obrador dijo que no actuó de mala fe con sus comentarios, pero es necesario el debate sobre estos asuntos de la vida pública: “entonces, hay que polemizar también sobre esto. Y pues no, no actúo yo de mala fe. Que la prensa vendida o alquilada use esto para decir que ahora estoy ya en contra de la UNAM y todo, han dicho tantas cosas. Tengo mi conciencia tranquila”.

RESPETA POSTURA. En respuesta, la UNAM indicó en un comunicado que ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona.

La institución detalló que todas las manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia.

“Gracias a esto, la Universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudio que son actualizados por órganos colegiados internos, en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces y la diversidad ideológica”, señaló.

La UNAM detalló que las muestras del compromiso con la sociedad fue el sismo de 2017, cuando brindó apoyo y asesoría a gobiernos y población en todos los ámbitos, además de que también ayudó a expertos en el tema de la emergencia sanitaria.

“En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad”, aseveró.

Por separado, José Narro, exrector de la UNAM, aseguró en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula que en esa institución no existe una sola corriente de pensamiento y nunca hizo proselitismo como autoridad universitaria, sino que ejerció su militancia partidista en el uso de sus derechos y en los sitios y gobiernos que corresponden.