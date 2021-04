AMLO se vacunará con AstraZeneca para acallar dudas sobre el biológico

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para que no haya dudas sobre la eficacia de la vacuna AstraZeneca, que ha sido asociada a casos de trombosis, él mismo se aplicará ese biológico.

"Ya se ha demostrado que no tiene daños la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la alcaldía Cuauhtémoc (AstraZeneca) pues esa es la que me voy a poner", señaló durante la conferencia matutina de este jueves.

Detalló que aún no sabe si irá a un centro de vacunación o lo hará en Palacio Nacional durante la transmisión de alguna conferencia matutina; "lo importante es que la gente tenga confianza, no está demás decir que hace falta la vacunación, que nos protege, que no hay que tener temor".

López Obrador señaló que desde el inicio de la vacunación a la fecha, no se ha registrado ningún caso grave por reacción a ninguna de las vacunas.

A veces si da un poco de malestar, dolor de cuerpo, lo normal de una vacuna, pero no pasa a mayores, no hay nada grave explicó.

Adelantó que esta misma tarde sostendrá un encuentro con autoridades del sector salud, para reformar la estrategia nacional de vacunación.