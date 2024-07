AMLO vuelve a minimizar declaraciones de Trump; 'en elecciones se habla de más y hay demasiada pasión'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó nuevamente las declaraciones del expresidente Donald Trump, respecto al papel del crimen organizado en México, al decir que no hay motivo para alarmarse y que dichas acusaciones se deben a que está en campaña.

En una entrevista concedida por el candidato republicano a un medio estadounidense, declaró que el narcotráfico tiene “petrificado” a México y puede derribar al Presidente en 2 minutos”.

“Son tiempos electorales y, en cualquier lugar del mundo en dónde hay elecciones, se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión”, dijo en conferencia el mandatario mexicano.

Recordó que en su campaña pasada, Trump lanzaba señalamientos similares y una vez que llegó al poder “se moderó” y hubo un entendimiento entre ambos, pues además compartió que cesó de hablar sobre ampliar el muro fronterizo con México, luego de que él se lo planteó en una reunión en la Casa Blanca.

“Cuando fui a washington a la firma del tratado comercial, en contra de la opinion de internacionalistas, de expertos, como estaban cerca las elecciones era muy riesgoso y que me iba a faltar al respeto y que nos iba a ir mal… Lo único que planteé fue que no se tratara en público ni en privado el tema del muro. Debo decir que durante todo el tiempo que mantuvimos relación con el presidente Trump, ese tema no se trató”, dijo.

También mencionó que el estadounidense le consultó su opinión sobre el crimen organizado en México, cuando se tenía la intención de considerar a los narcotraficantes como terroristas, a lo que López Obrador dijo no estar de acuerdo porque “somos un país independiente, soberano y no queremos que vengan del extranjero y, con la excusa de que se trata de un terrorista, se lleven a cualquier persona y él lo entendió”.

