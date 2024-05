Amparo Casar miente que no tiene sustento económico: AMLO; gana 270 mil pesos al mes en MCCI, acusa

De nueva cuenta el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra de María Amparo Casar, a quien acusó de mentir que si le quitaban la pensión postmortem de 125 mil pesos de Pemex no tendrían sustento ella ni sus hijos, ya que tiene un sueldo de 270 mil al mes y no 250 mil -como reveló el lunes- como directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Es una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar que en 24 horas le dieron amparo, además mintiendo que no había una denuncia, que sí la hay como lo dio a conocer la Fiscalía (FGR) el día de ayer.

#ConferenciaPresidente | Martes 14 de mayo de 2024. https://t.co/bFwA0hJRQp — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 14, 2024

“Y segundo, de que si le quitaban esa pensión no iba a tener para su sustento, cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero. Sin embargo, se ampara hace poco, estuvo como dos, tres, cuatro meses sin hacer ningún trámite, es hasta que se da conocer que ella acude al amparo y a la denuncia”, señaló AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal ofreció disculpa porque se equivocó al dar a conocer el monto que recibía la señora Casar como salario en MCCI.

“Lo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en la del SAT. Me equivoqué porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales y son 270 mil mensuales en el instituto, aunque sea increíble, se llama instituto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, lo creó Claudio X. González y gana, porque ella es la presidenta, 270 mil pesos mensuales”, afirmó.

Acusó que la organización MCCI recibe donaciones que son deducibles de impuestos, así como aportaciones del gobierno de Estados Unidos.

“Entonces el juez le da o le concede el amparo porque sostiene, ella sostiene, su abogado, de que no tiene ingresos. Es todo lo que hace el Poder Judicial”, reprochó AMLO.

