Amparos para frenar elección de miembros del PJ, no tienen fundamento legal: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del Poder Judicial por las acciones inconstitucionales al emitir amparos para detener la elección de jueces, magistrados y ministros, el año próximo, ya que, acusó, no hay fundamento legal para ello, y puso en duda el valor jurídico porque están en paro de labores.

"Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal, amparo para que el Instituto Nacional Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados y ministros, ¿cuál es el fundamento? Hasta el exministro de renombre Diego Valadés declaró que no hay fundamento legal para detener la reforma judicial", cuestionó.

Acusa “silencio cómplice” de Norma Piña

En la conferencia de prensa matutina, pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, fijar una postura sobre este tema de los amparos promovidos por jueces para frenar la reforma judicial y no mantener un "silencio cómplice".

"Por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto, por qué se calla, por qué ese silencio cómplice de quienes no actúan de conformidad con el marco legal vigente y que están vulnerando el Estado de Derecho, se quedan callados", criticó.

AMLO pide a Norma Piña fijar su postura. Foto: Cuartoscuro

El mandatario hizo notar que si los jueces están en huelga junto con el resto de los trabajadores del Poder Judicial, por qué otorgan amparos en contra de la reforma judicial aprobada hace dos semanas.

"Yo no sé legalmente si esas resoluciones tienen valor jurídico porque se declaró la huelga, el paro, que es completamente ilegal en el caso de los servidores públicos de los poderes, están actuando fuera de la legalidad", indicó.

Se respetarán derechos de trabajadores, afirma

Dijo que le llama la atención que movilizan a los trabajadores del PJ y no sólo a los trabajadores, también a los despachos y asociaciones de abogados, "todos los que de alguna manera se benefician con la red de componendas y privilegios del Poder Judicial, los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia, mucho engaño".

Trabajadores del PJ no se verán afectados, afirma AMLO. En foto: marcha contra reforma judicial. Foto: Omar Avalos

Reiteró que a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar sus derechos, pues no saldrán afectados con la reforma, "a menos que estén defendiendo a jueces que son sus familiares, que no vivan sólo de su salario sino que vivan del influyentismo y de los moches y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el PJ", puntualizó.

