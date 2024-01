Ampliación del Tren Suburbano de Lechería al AIFA será inaugurada en junio: AMLO

En Acolman, Estado de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances de la ampliación de la obra del Tren Suburbano en el tramo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Lechería, el cual será inaugurado en junio próximo.

Después de realizar un recorrido acompañado por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, el mandatario dijo que se han realizado diversas obras como el AIFA, el parque ecológico de Texcoco donde se pretendía construir el nuevo aeropuerto, gracias a los ahorros en el presupuesto y que no se permite la corrupción.

“Estamos terminando el tren, como aquí lo mencionó la maestra Delfina, del Aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, el centro de la Ciudad de México; en junio vamos a inaugurar ya ese tren.

“Ya inauguramos una parte del otro tren que habían dejado inconcluso, el de Toluca a la Ciudad de México, le llamamos ‘El Insurgente’ porque está dedicado al padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Ese tren también lo vamos a dejar terminado”, expuso AMLO.

Adelantó que este sábado llevará a cabo un recorrido de supervisión a las obras del metrobús desde Chalco hasta Santa Martha. “Es otra obra que estamos haciendo aquí en el Estado de México, y así en todo el país. Y decía yo, vamos a continuar con todos los programas de bienestar”, enfatizó.

En su mensaje, AMLO refrendó que después de que deje el gobierno de la República quien lo sustituya será una persona responsable, honesta y trabajadora, sin mencionar el nombre de la precandidata única de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

“Va a darse un relevo que va a estar muy acorde con nuestro movimiento porque el pueblo ya no quiere regresar a la corrupción, el pueblo quiere que se siga con la transformación.

“Me voy a jubilar por varias razones, por esto que les digo que está garantizado el relevo, estuviese preocupado si no supiera que quien va a sustituirme va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora. No puedo hablar más porque si no me van a sancionar, ya ustedes se imaginan”, aseguró AMLO, mientras el grito de “Claudia, Claudia” era coreado por los asistentes.

AMLO dijo estar satisfecho de haber contribuido durante 50 años en el servicio público a los cambios en el país.

“Ya estoy cerrando el ciclo, ya contribuí con millones de mexicanos a sentar las bases para la transformación, ya cambió la mentalidad del pueblo, ya la revolución se hizo, la revolución de las conciencias. No va a haber marcha atrás”, reafirmó AMLO.

En tanto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó su gratitud a López Obrador por los apoyos a programas sociales, así como la construcción de diversas obras de infraestructura para la movilidad y la seguridad social.

“Venimos de una jornada de supervisión del Tren Suburbano de Lechería al AIFA, y en este proceso fue un encuentro productivo donde pudimos constatar los avances de esa importante obra que nos permitirá ofrecer un servicio de transporte seguro y rápido al AIFA”, aseveró.

Ambos mandatarios resaltaron el presupuesto destinado para los programas sociales como la pensión a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, además de las becas Benito Juárez y el programa “La escuela es nuestra”.

