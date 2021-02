Va AN por Comisión para analizar manejo de crisis

El PAN en el Senado de la República solicitará que se conforme una comisión especial para investigar a los servidores públicos encargados de la gestión de la pandemia, se trata de una Comisión de la Verdad, informó la senadora Martha Cecilia Márquez.

“La propuesta que hoy ponemos a consideración de las y los senadores se conoce como el derecho a la verdad, surge ante la necesidad de investigar casos graves de violaciones a los derechos humanos, es integrar una Comisión Especial en este Senado de la República para constituir un espacio para reconstruir la verdad sobre el manejo de la pandemia, ¿quién es el responsable?, ¿quiénes son los responsables?”, dijo la legisladora.

Márquez Alvarado dijo que el objetivo de crear una Comisión Investigadora es que participen representantes de todas las fuerzas políticas para señalar a “los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo y que además han atentado contra las vidas de los mexicanos, pues renuncien y que esto se solucione, es en positivo, más allá de solamente señalar el problema, es que también haya soluciones”.

Alejandra Reynoso consideró que el problema no solo involucra a la Secretaría de Salud, sino que debe ampliarse a órganos que debieron vigilar los procedimientos, “la Secretaría de la Función Pública, de oficio debió investigar porque desde el desabasto de medicamentos, no se originó a raíz de la pandemia, la falta de vacunas tampoco, no las vacunas Covid, las del Plan Nacional de Vacunación, hay un desabasto a causa de la pandemia”.

La propuesta panista para crear esta Comisión Especial Investigadora será presentada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva en esta misma semana, confirmaron las legisladoras.