Ana y el rancho de Palenque

Y ayer no faltó a quien le pareciera que, por encima de los resultados, a veces se da más importancia a la lealtad. Y es que a pesar de los resultados que se tuvieron en los Juegos Olímpicos, donde el país quedó en el lugar 65, debajo de una decena de naciones latinoamericanas, la titular de la Conade recibió un espaldarazo. En el abanderamiento de la delegación paralímpica, el Presidente dijo: “Hacerle un reconocimiento a Ana Guevara porque, últimamente, no, ya lleva algún tiempo que la cuestionan. Nada más que ella tiene medalla de bronce. Yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano. Y miren cómo estamos de contentos. Entonces, adelante, Ana. Te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo”. Y así, nos comentan, en lo que resta del sexenio la funcionaria podrá hacer y deshacer, como ella dice, “como me da mi chingada gana”. Uf.