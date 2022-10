La doctora Annie Pardo Cemo junto con otros tres académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, aparecen este mes en la versión 4 del “2% List of World’s Scientists 2022”, publicado por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Dicho ranking, considerado el más prestigioso a nivel internacional, se basa en la información bibliométrica contenida en la base de datos Scopus, e incluye a más de 180 mil investigadores de los más de 8 millones de científicos considerados activos en todo el mundo.

A partir de una clasificación en 22 campos y 176 subcampos, el ranking basa su selección en los mejores científicos por puntaje “c” (con y sin autocitas) o rango de percentil del 2% o superior en el subcampo. Ello hace que la lista reúna a los científicos más citados en sus diferentes disciplinas, lo que de hecho los coloca como referentes mundiales de su especialidad.

Junto con Annie Pardo Cemo, en el listado se encuentran Antonio Lazcano Araujo Reyes, miembro del Colegio Nacional y especialista en Biología Evolutiva; Juan J. Morrone Lupi, especialista en Sistemática Filogenética y Biogeografía Evolutiva; y Adolfo Andrade Cetto, especialista en Etnofarmacología.

Annie Pardo Cemo y otros tres investigadores de la UNAM, entre los científicos más citados a nivel mundial Foto: Especial

En particular, la doctora Pardo Cemo, además del importante listado de Stanford, recibió el pasado 15 de mayo de este año el reconocimiento a la Excelencia en la Investigación y Servicio en Biología Molecular Respiratoria como miembro extranjero de la American Thoracic Society (ATS). Dicho premio fue de hecho el segundo reconocimiento que la Dra. Cemo recibió de parte de la ATS, la cual, el 18 de mayo de 2015 le otorgó el Recognition Award for Scientific Accomplishments como resultado de sus destacadas contribuciones científicas en el estudio y biopatología de las enfermedades crónico degenerativas del pulmón, en particular, la fibrosis pulmonar idiopática.

Según la propia ATS, la doctora Pardo, quien realiza todo su trabajo en México, es líder internacional en patobiología pulmonar, destacándose entre sus aportes, el descubrimiento pionero del papel y la importancia de las metaloproteasas de matriz (MMP) en la fibrosis pulmonar. De este modo, la también profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la UNAM representa desde hace décadas un referente internacional en el estudio y el tratamiento de las enfermedades fibrosantes de pulmón, con un centenar de publicaciones relativas a la fisiopatología de los padecimientos crónico degenerativos de este órgano vital.

Entre sus reconocimientos, Annie Pardo Cemo ha recibido además, el Premio Anual de Investigación Fundación Glaxo 1992; el Premio de Investigación Fundación Glaxo Wellcome 1995; el Premio Canifarma 2001 en Investigación Básica; el Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline 2005; la Medalla Heberto Castillo en Ciencias Básicas y el reconocimiento de los académicos más citados de la UNAM en 2013, 2014, 2015, entre otros.

LRL